Забота о ближнем: как эти маленькие грызуны имитируют действия по оказанию первой помощи

0:59 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Ученые провели ряд экспериментов, в ходе которых мыши проявляли заботу о своих товарищах, не осознавая этого, что напоминает действия, связанные с оказанием первой помощи у людей.

Фото: commons.wikimedia.org by Rama, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Лабораторная мышь

В рамках исследования грызуны царапали, кусали и тянули за мордочки и языки своих неподвижных сородичей, стараясь разбудить их. Следует отметить, что такое поведение наблюдалось исключительно по отношению к знакомым особям и прекращалось в момент, когда те начинали проявлять признаки жизни. Эксперименты показали, что мыши более 47 % времени находились в контакте с бессознательными сородичами.

Успешные попытки извлечь инородные тела изо рта и восстановить дыхательные пути свидетельствуют о том, что их действия напоминали реанимационные меры. Кроме того, исследователи обнаружили нейроны, вырабатывающие окситоцин, которые активируют данное поведение.

Уточнения

Окситоцин — нейропептид и пептидный гормон паравентрикулярного и супраоптического ядер гипоталамуса, который транспортируется в заднюю долю гипофиза, где накапливается (депонируется) и выделяется в кровь. Имеет олигопептидное строение.

