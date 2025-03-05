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Ваша кошка сбежала? Вот почему она найдёт дорогу домой даже спустя годы

1:21
Зоосфера

Кошки обладают способностью находить дорогу домой, используя геомагнитные поля и запах следов. Эксперимент показал, что кошки чаще всего выбирают путь, ведущий к дому. Магнитная геолокация играет важную роль в выборе маршрута.

Кошка в коробке
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Кошка в коробке

Переезд

Кошки могут испытывать трудности при переезде, но со временем осваиваются. Некоторые кошки могут вернуться в старый дом, даже если его больше нет. Важно следить за окрестностями и просить соседей присматривать за ними.

Возвращение потерянных кошек

Кошки могут возвращаться домой спустя годы. В проекте исследования потерянных домашних животных кошки проходили впечатляющие расстояния.

Большинство пропавших кошек были найдены в пределах 500 метров.

Причины миграции кошек

Кошки покидают дом по разным причинам, включая охоту, болезнь, поиск еды и хаос в доме. Кошки могут уходить, чтобы найти безопасное место, особенно если они больны.

Как предотвратить исчезновение кошек

Регулярно проверяйте окрестности и просите помощи у соседей. Следите за безопасностью кошки во время поездок. Кастрируйте и чипируйте кошку. При переезде знакомьте кошку с новым домом. 

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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