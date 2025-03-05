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В 10 раз круче альпинистов! Как горные козы с легкостью взбираются на любые выступы

1:59
Зоосфера

Многие животные могут жить и выживать в довольно необычных и суровых условиях, в том числе и в горах.

козёл
Фото: Wikimedia Commons by Mediasans, This file, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
козёл

Некоторые козы не только умудряются там жить и кормиться, но и взбираются на горы, невзирая на невероятные углы.

Специализированные копыта

Козы имеют раздвоенные копыта вогнутой формы, с жестким внешним ободом и мягкой внутренней подушечкой. Такая конструкция копыта имеет решающее значение для обеспечения отличного сцепления и сцепления на каменистых поверхностях.

Вогнутость действует как присоски, позволяя козлам прилипать к поверхности камня.

Расщепленные копыта коз могут деформироваться, чтобы сцепиться с неровностями местности. Эта замечательная гибкость позволяет им балансировать на узких уступах и точно преодолевать крутые склоны.

Деформируемые копыта играют важную роль в поддержании устойчивости на сложных поверхностях.

Ловкость и прыжки

Козы проявляют замечательную ловкость и обладают крепкими мышцами ног. Это позволяет им совершать впечатляющие прыжки с одной скалы на другую.

Их способность преодолевать неровную и вертикальную местность с помощью прыжков способствует их мастерству в альпинизме.

Низкий центр тяжести

Благодаря естественно низкому центру тяжести козы хорошо подходят для скалолазания. Эта характеристика повышает их устойчивость на неустойчивых поверхностях, предотвращая потерю равновесия при пересечении скалистых ландшафтов.

Адаптация к сложным условиям

Козы используют свои навыки скалолазания, чтобы получить доступ к источникам пищи, убежать от хищников и найти подходящее укрытие в сложных горных условиях.

Их естественная адаптация развивалась с течением времени, чтобы соответствовать требованиям этих крутых и скалистых ландшафтов.

Уточнения

Домашняя коза (лат. Capra hircus) — домашнее животное, вид парнокопытных из рода горные козлы (Capra) семейства полорогих.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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