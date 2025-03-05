Собака за цену квартиры: сколько стоит содержание элитных пород

Хотите завести собаку, но готовы потратить внушительную сумму? Некоторые породы стоят значительно дороже других, причём затраты не ограничиваются только покупкой щенка. Важно учитывать регулярные расходы: питание, ветеринарные осмотры, груминг и даже возможные медицинские счета из-за особенностей породы. Если вы задумываетесь, какая собака может оказаться самой затратной в содержании, вот список самых дорогих пород.
Юридическая фирма DeMayo Law Offices собрала данные о стоимости содержания собак, используя информацию страховой компании Spot Pet и сервисов по уходу за питомцами, таких как Wag!. Учитывались как регулярные траты (груминг, питание, ветеринария), так и разовые (чипирование, поводки, ошейники и др.). Дополнительно специалисты оценивали риск укусов, так как стоимость медицинских выплат при инцидентах может варьироваться в зависимости от силы укуса собаки.
Эта редкая и внушительная порода считается самой дорогой в мире. Владельцы тратят на содержание от $36 000 до $40 000. Однако отдельные экземпляры могут стоить намного дороже. В 2011 году красный тибетский мастиф по кличке Big Splash был продан за рекордные $1,5 млн! В среднем же стоимость щенка колеблется от $2000 до $10 000, в зависимости от возраста, пола, окраса и родословной.
Изначально мастифов разводили для охраны овец от хищников. Благодаря этим природным инстинктам они превосходные сторожевые собаки, но их высокий риск укусов может привести к дополнительным расходам, если животное не обучено должным образом.
Эта миниатюрная порода, известная как "маленький лев", стоит немало из-за своей редкости. Средняя цена за щенка — от $2000 до $8000, а в течение жизни владелец потратит до $40 000. Лёвхен появился в Европе около 400 лет назад, но страна происхождения до сих пор остаётся предметом споров. Владельцы часто выбирают для своих питомцев стрижку "под льва", подчеркивая эффектную внешность.
Очаровательные пушистики самоеды изначально использовались в Сибири для выпаса оленей, охоты и перевозки грузов. Цена за щенка колеблется от $1200 до $8000, а за всю жизнь содержание обойдётся примерно в $28 000 — $35 000. Их белоснежная шерсть требует регулярного ухода, поэтому груминг нужен каждые 6-8 недель.
Итоговые затраты на содержание зависят от множества факторов:
Если вы всё же решили завести дорогостоящую породу, специалисты советуют:
Собаки — это не просто затраты, но и преданные друзья на долгие годы. Подходите к выбору питомца осознанно, и тогда радость от общения с ним превысит все возможные расходы.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
Магазины IKEA в Финляндии будут закрыты на два дня в связи с забастовкой работников розничной торговли, организованной профсоюзом PAM.