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Собака за цену квартиры: сколько стоит содержание элитных пород

5:02
Зоосфера » Собаки

Хотите завести собаку, но готовы потратить внушительную сумму? Некоторые породы стоят значительно дороже других, причём затраты не ограничиваются только покупкой щенка. Важно учитывать регулярные расходы: питание, ветеринарные осмотры, груминг и даже возможные медицинские счета из-за особенностей породы. Если вы задумываетесь, какая собака может оказаться самой затратной в содержании, вот список самых дорогих пород.

Французский бульдог
Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Французский бульдог

Как считали стоимость содержания

Юридическая фирма DeMayo Law Offices собрала данные о стоимости содержания собак, используя информацию страховой компании Spot Pet и сервисов по уходу за питомцами, таких как Wag!. Учитывались как регулярные траты (груминг, питание, ветеринария), так и разовые (чипирование, поводки, ошейники и др.). Дополнительно специалисты оценивали риск укусов, так как стоимость медицинских выплат при инцидентах может варьироваться в зависимости от силы укуса собаки.

Лидеры по стоимости содержания

1. Тибетский мастиф — до $40 000 за жизнь

Эта редкая и внушительная порода считается самой дорогой в мире. Владельцы тратят на содержание от $36 000 до $40 000. Однако отдельные экземпляры могут стоить намного дороже. В 2011 году красный тибетский мастиф по кличке Big Splash был продан за рекордные $1,5 млн! В среднем же стоимость щенка колеблется от $2000 до $10 000, в зависимости от возраста, пола, окраса и родословной.

Изначально мастифов разводили для охраны овец от хищников. Благодаря этим природным инстинктам они превосходные сторожевые собаки, но их высокий риск укусов может привести к дополнительным расходам, если животное не обучено должным образом.

2. Лёвхен — от $25 000 за содержание

Эта миниатюрная порода, известная как "маленький лев", стоит немало из-за своей редкости. Средняя цена за щенка — от $2000 до $8000, а в течение жизни владелец потратит до $40 000. Лёвхен появился в Европе около 400 лет назад, но страна происхождения до сих пор остаётся предметом споров. Владельцы часто выбирают для своих питомцев стрижку "под льва", подчеркивая эффектную внешность.

3. Самоед — до $35 000 за содержание

Очаровательные пушистики самоеды изначально использовались в Сибири для выпаса оленей, охоты и перевозки грузов. Цена за щенка колеблется от $1200 до $8000, а за всю жизнь содержание обойдётся примерно в $28 000 — $35 000. Их белоснежная шерсть требует регулярного ухода, поэтому груминг нужен каждые 6-8 недель.

Остальные породы в рейтинге

  • Фараонова собака — $25 000 — $40 000
  • Чау-чау — $20 000 — $25 000
  • Азавак — $20 000 — $30 000
  • Акита — $20 000 — $40 000
  • Французский бульдог — $25 000 — $40 000
  • Ротвейлер — $15 000 — $28 000
  • Дого аргентино — $15 000 — $25 000

Что влияет на стоимость

Итоговые затраты на содержание зависят от множества факторов:

  • Географическое расположение — в разных странах и даже городах цены на ветеринарные услуги, еду и аксессуары сильно различаются.
  • Происхождение собаки — питомцы с элитной родословной стоят дороже.
  • Здоровье — некоторые породы предрасположены к заболеваниям, требующим дорогостоящего лечения.
  • Поведение — высокий риск укусов может повлечь дополнительные расходы, особенно если потребуется возмещение ущерба.

Как сэкономить

Если вы всё же решили завести дорогостоящую породу, специалисты советуют:

  • Тщательно изучить особенности породы и её потребности.
  • Инвестировать в качественное обучение и социализацию.
  • Регулярно водить питомца к ветеринару.
  • Всегда выгуливать собаку на поводке в общественных местах.

Собаки — это не просто затраты, но и преданные друзья на долгие годы. Подходите к выбору питомца осознанно, и тогда радость от общения с ним превысит все возможные расходы.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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