Собака за цену квартиры: сколько стоит содержание элитных пород

5:02 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Хотите завести собаку, но готовы потратить внушительную сумму? Некоторые породы стоят значительно дороже других, причём затраты не ограничиваются только покупкой щенка. Важно учитывать регулярные расходы: питание, ветеринарные осмотры, груминг и даже возможные медицинские счета из-за особенностей породы. Если вы задумываетесь, какая собака может оказаться самой затратной в содержании, вот список самых дорогих пород.

Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Французский бульдог

Как считали стоимость содержания

Юридическая фирма DeMayo Law Offices собрала данные о стоимости содержания собак, используя информацию страховой компании Spot Pet и сервисов по уходу за питомцами, таких как Wag!. Учитывались как регулярные траты (груминг, питание, ветеринария), так и разовые (чипирование, поводки, ошейники и др.). Дополнительно специалисты оценивали риск укусов, так как стоимость медицинских выплат при инцидентах может варьироваться в зависимости от силы укуса собаки.

Лидеры по стоимости содержания

1. Тибетский мастиф — до $40 000 за жизнь

Эта редкая и внушительная порода считается самой дорогой в мире. Владельцы тратят на содержание от $36 000 до $40 000. Однако отдельные экземпляры могут стоить намного дороже. В 2011 году красный тибетский мастиф по кличке Big Splash был продан за рекордные $1,5 млн! В среднем же стоимость щенка колеблется от $2000 до $10 000, в зависимости от возраста, пола, окраса и родословной.

Изначально мастифов разводили для охраны овец от хищников. Благодаря этим природным инстинктам они превосходные сторожевые собаки, но их высокий риск укусов может привести к дополнительным расходам, если животное не обучено должным образом.

2. Лёвхен — от $25 000 за содержание

Эта миниатюрная порода, известная как "маленький лев", стоит немало из-за своей редкости. Средняя цена за щенка — от $2000 до $8000, а в течение жизни владелец потратит до $40 000. Лёвхен появился в Европе около 400 лет назад, но страна происхождения до сих пор остаётся предметом споров. Владельцы часто выбирают для своих питомцев стрижку "под льва", подчеркивая эффектную внешность.

3. Самоед — до $35 000 за содержание

Очаровательные пушистики самоеды изначально использовались в Сибири для выпаса оленей, охоты и перевозки грузов. Цена за щенка колеблется от $1200 до $8000, а за всю жизнь содержание обойдётся примерно в $28 000 — $35 000. Их белоснежная шерсть требует регулярного ухода, поэтому груминг нужен каждые 6-8 недель.

Остальные породы в рейтинге

Фараонова собака — $25 000 — $40 000

Чау-чау — $20 000 — $25 000

Азавак — $20 000 — $30 000

Акита — $20 000 — $40 000

Французский бульдог — $25 000 — $40 000

Ротвейлер — $15 000 — $28 000

Дого аргентино — $15 000 — $25 000

Что влияет на стоимость

Итоговые затраты на содержание зависят от множества факторов:

Географическое расположение — в разных странах и даже городах цены на ветеринарные услуги, еду и аксессуары сильно различаются.

— в разных странах и даже городах цены на ветеринарные услуги, еду и аксессуары сильно различаются. Происхождение собаки — питомцы с элитной родословной стоят дороже.

— питомцы с элитной родословной стоят дороже. Здоровье — некоторые породы предрасположены к заболеваниям, требующим дорогостоящего лечения.

— некоторые породы предрасположены к заболеваниям, требующим дорогостоящего лечения. Поведение — высокий риск укусов может повлечь дополнительные расходы, особенно если потребуется возмещение ущерба.

Как сэкономить

Если вы всё же решили завести дорогостоящую породу, специалисты советуют:

Тщательно изучить особенности породы и её потребности.

Инвестировать в качественное обучение и социализацию.

Регулярно водить питомца к ветеринару.

Всегда выгуливать собаку на поводке в общественных местах.

Собаки — это не просто затраты, но и преданные друзья на долгие годы. Подходите к выбору питомца осознанно, и тогда радость от общения с ним превысит все возможные расходы.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

