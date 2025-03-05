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Мини-питомец с характером: 3 мифа о хомяках, в которые пора перестать верить

1:39
Зоосфера

Хомяк — один из самых милых и неприхотливых питомцев, но вокруг него существует много заблуждений. Перед тем как завести этого пушистого малыша, стоит разобраться, что из популярных мнений о нём правда, а что — выдумка.

Хомяк
Фото: commons.wikimedia.org by Sy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Хомяк

Миф 1: хомяки воняют

Это распространённое заблуждение. На самом деле хомяки — невероятно чистоплотные животные. Они тщательно ухаживают за своей шерстью, чистят лапки и даже организовывают разные зоны в клетке: одно место для еды, другое — для сна, третье — для туалета.

Если регулярно убирать клетку, неприятного запаха не будет.

Миф 2: от хомяков нет пользы

Хомяки не мяукают, не лают и не учат трюки, но наблюдать за ними — настоящее удовольствие. Они:

  • строят себе уютные гнёзда,
  • сортируют еду,
  • смешно умываются и купаются в песке,
  • бегают в колесе и даже висят на прутьях клетки.

Эти крошечные создания заряжают позитивом и отлично снимают стресс.

Миф 3: хомяки могут жить в банке

Ни в коем случае! Несмотря на крошечные размеры, хомякам нужно место для активностей:

  • бегать в колесе,
  • лазать по домику,
  • играть и исследовать территорию.

Банка или маленький пластиковый контейнер лишают питомца движения, что негативно влияет на его здоровье.

Хомяки — идеальные питомцы для тех, кто хочет завести животное, но не готов к сложному уходу. Главное — правильно организовать для них пространство, и тогда ваш пушистый друг будет радовать вас каждый день.

Уточнения

Хомяки́ (лат. Cricetinae) — подсемейство грызунов семейства хомяковых. Включает 19 видов, относящихся к семи родам.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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