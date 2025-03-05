Мини-питомец с характером: 3 мифа о хомяках, в которые пора перестать верить

Хомяк — один из самых милых и неприхотливых питомцев, но вокруг него существует много заблуждений. Перед тем как завести этого пушистого малыша, стоит разобраться, что из популярных мнений о нём правда, а что — выдумка.
Это распространённое заблуждение. На самом деле хомяки — невероятно чистоплотные животные. Они тщательно ухаживают за своей шерстью, чистят лапки и даже организовывают разные зоны в клетке: одно место для еды, другое — для сна, третье — для туалета.
Если регулярно убирать клетку, неприятного запаха не будет.
Хомяки не мяукают, не лают и не учат трюки, но наблюдать за ними — настоящее удовольствие. Они:
Эти крошечные создания заряжают позитивом и отлично снимают стресс.
Ни в коем случае! Несмотря на крошечные размеры, хомякам нужно место для активностей:
Банка или маленький пластиковый контейнер лишают питомца движения, что негативно влияет на его здоровье.
Хомяки — идеальные питомцы для тех, кто хочет завести животное, но не готов к сложному уходу. Главное — правильно организовать для них пространство, и тогда ваш пушистый друг будет радовать вас каждый день.
Хомяки́ (лат. Cricetinae) — подсемейство грызунов семейства хомяковых. Включает 19 видов, относящихся к семи родам.
Магазины IKEA в Финляндии будут закрыты на два дня в связи с забастовкой работников розничной торговли, организованной профсоюзом PAM.