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Разница между котом и кошкой, которую стоит знать перед покупкой питомца

2:03
Зоосфера

Решили завести пушистого друга, но не знаете, кого выбрать — кота или кошку? Хотя на первый взгляд разница кажется незначительной, их характеры и повадки действительно отличаются. Эксперты рассказали, чем отличаются представители семейства кошачьих и на что обратить внимание перед выбором.

Кот
Фото: catza.net by Heikki Siltala, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кот

1. Ласка и привязанность

Коты, как правило, более ласковые и контактные. Им важно чувствовать заботу хозяина, а в ответ они готовы дарить нежность. Они могут часами сидеть рядом, мурлыкать и требовать внимания.

Кошки тоже могут быть ласковыми, но чаще делают это по своему настроению — например, если хотят покушать или получить что-то взамен.

2. Кто лучше ловит мышей?

Если вы живёте в частном доме или на даче, то кошки — лучшие охотницы. Они более активны, ловкие и неутомимые, когда речь идёт о поимке грызунов.

3. Привязанность к хозяину

Коты больше привязываются к человеку — они могут буквально ходить за вами по пятам, как собаки, наблюдая за каждым шагом.

Кошки же отличаются независимостью. Они любят проявлять свой характер, а иногда могут даже демонстративно игнорировать хозяина.

4. Активность и игры

Кошки — настоящие энергичные исследователи. Они любят активные игры, прыжки, забавы с игрушками.

Коты тоже не против развлечений, но чаще предпочитают сон и отдых, нежась на диване или в тёплом уголке.

5. Если не стерилизовать…

Если вы не планируете стерилизацию, стоит учитывать, что кот может становиться агрессивным в периоды полового созревания. Кроме того, он может метить территорию, что создаст дополнительные проблемы.

Выбор между котом и кошкой зависит от ваших предпочтений и условий проживания. Главное — забота и любовь, и тогда питомец станет настоящим членом семьи.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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