Ваш питомец не даёт чистить зубы? Вот хитрость, которая решит проблему

1:08 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Большинство домашних животных категорически не переносят чистку зубов — они вертятся, сопротивляются и всеми силами избегают этой процедуры. Но зоологи нашли простой способ, который решит проблему без лишнего стресса и нервов.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Собака породы Сиба- ину

Как почистить зубы питомцу без насилия?

Вместо того чтобы пытаться удерживать собаку или кошку, просто используйте резиновую игрушку! Нанесите на неё зубную пасту (разумеется, предназначенную для животных) или другое очищающее средство и дайте питомцу поиграть. В процессе он сам почистит зубы, даже не подозревая об этом.

Почему это работает?

Игрушка действует как щётка , удаляя налёт и загрязнения.

, удаляя налёт и загрязнения. Животное воспринимает процесс как игру , а не как неприятную процедуру.

, а не как неприятную процедуру. Вы экономите силы и нервы, ведь питомец чистит зубы сам.

Этот метод настолько прост, что его можно назвать народным. Главное — использовать безопасные игрушки и подходящую пасту. Попробуйте, и ваш любимец останется довольным, а его зубы — чистыми!

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

