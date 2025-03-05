Ваш питомец не даёт чистить зубы? Вот хитрость, которая решит проблему

Большинство домашних животных категорически не переносят чистку зубов — они вертятся, сопротивляются и всеми силами избегают этой процедуры. Но зоологи нашли простой способ, который решит проблему без лишнего стресса и нервов.
Вместо того чтобы пытаться удерживать собаку или кошку, просто используйте резиновую игрушку! Нанесите на неё зубную пасту (разумеется, предназначенную для животных) или другое очищающее средство и дайте питомцу поиграть. В процессе он сам почистит зубы, даже не подозревая об этом.
Этот метод настолько прост, что его можно назвать народным. Главное — использовать безопасные игрушки и подходящую пасту. Попробуйте, и ваш любимец останется довольным, а его зубы — чистыми!
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
Магазины IKEA в Финляндии будут закрыты на два дня в связи с забастовкой работников розничной торговли, организованной профсоюзом PAM.