Хотите собаку, но живёте в квартире? Эти 6 пород идеально подойдут

Перед тем как завести собаку, важно понять, какая порода лучше подойдёт для жизни в квартире. Ведь некоторые питомцы нуждаются в активных прогулках и большом пространстве, а другие вполне довольствуются небольшими апартаментами. Если вы мечтаете о четвероногом друге, но живёте в многоэтажке, этот список поможет сделать правильный выбор.
Если вы хотите не просто собаку, а настоящего интеллектуала, выбирайте пуделя. Они легко обучаются, обожают тренировки и быстро осваивают команды. Порода неприхотлива в питании и не требует сложного ухода.
Для тех, кто живёт в небольшой квартире, такса — идеальный вариант. Эта компактная собака легко адаптируется к разным условиям, обожает детей и активные игры. Несмотря на свои небольшие размеры, она обладает смелым характером.
Эти крошечные питомцы отлично подходят для людей, которые часто переезжают. Чихуахуа быстро привыкают к новой обстановке и могут обходиться короткими прогулками, а иногда даже жить без них. Главное — уделять им достаточно внимания, ведь они очень преданные и чувствительные.
Несмотря на свой милый вид, французский бульдог — надёжный защитник. Он прекрасно чувствует себя в городской среде, не паникует из-за шума и стрессов. А ещё он не требует сложного ухода за шерстью и будет рад проводить время рядом с хозяином.
Шпиц — это не просто собака, а настоящий живой комочек счастья. Пушистые, энергичные и очень умные, они легко уживаются в квартире. Эти собаки хорошо чувствуют настроение хозяина, быстро учатся и обожают играть с детьми.
Эту породу особенно любят девушки. Йоркширские терьеры миниатюрны, элегантны и прекрасно чувствуют себя в квартире. Они легко поддаются дрессировке и с удовольствием носят красивые наряды, если хозяин решит их баловать стильными образами.
Жизнь в квартире — не повод отказываться от собаки. Главное — выбрать питомца, которому комфортно в условиях городской среды, и тогда ваш новый друг станет настоящим членом семьи.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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