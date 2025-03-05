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Природа не перестаёт удивлять: самые странные змеи, которые выглядят как фантастические существа

1:15
Зоосфера

Давайте узнаем больше о самых необычных змеях в мире.

морская змея
Фото: Wikimedia Commons by Elias Levy is licensed under Public domain
морская змея

Габонская гадюка

Известна своей треугольной головой и самыми длинными клыками среди всех змей. Она имеет уникальный узор на чешуе, напоминающий лиственную подстилку.

Летучая змея

Хотя на самом деле она не летает, она может скользить по воздуху, используя движения своего тела. Обитающие в Юго-Восточной Азии, эти змеи ведут древесный образ жизни, проводя большую часть своего времени на деревьях.

Свиноносая змея

Узнается по вздернутой морде, которую использует для рытья нор. Может притворяться мертвой в качестве стратегии защиты, что делает ее менее угрожающей для хищников.

Анаконда

Одна из самых больших змей в мире, известная своим мощным и крепким телосложением. Отличный пловец, часто встречается в болотах и медленно текущих реках Южной Америки.

Рогатая гадюка

Имеет роговидные чешуйки над глазами, придающие характерный внешний вид. Обычно встречается на песчаных или каменистых участках, где внешний вид помогает змее слиться с окружающей средой.

Уточнения

Зме́и (лат. Serpentes) — подотряд класса пресмыкающихся отряда чешуйчатые.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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