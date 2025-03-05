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Ваша собака не тупая – просто вы даёте команды неправильно

1:46
Зоосфера

Как привлечь внимание собаки? Найден самый эффективный способ

Хотите, чтобы ваш пёс вас слушался? Оказывается, дело не только в тоне голоса или количестве угощений. Исследователи из Венского университета ветеринарной медицины выяснили, какой метод привлечения внимания работает лучше всего.

Ши-тцу порода
Фото: commons.wikimedia.org by Jim Winstead, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Ши-тцу порода

Главный секрет: жесты, зрительный контакт и кличка

В эксперименте собаки носили специальные шлемы, отслеживающие движение глаз. Оказалось, что питомцы лучше всего реагируют на команду, если человек одновременно:

  • Смотрит собаке в глаза.
  • Указывает на нужный объект.
  • Произносит кличку питомца.

Когда все три элемента сочетались, собаки безошибочно понимали, что от них требуется.

Почему зрительный контакт так важен

Многие владельцы уверены, что достаточно просто указать пальцем, но это не так. Исследование показало, что указание без зрительного контакта работает гораздо хуже - собака не всегда понимает направление.

А вот ложные броски мячика или палки вовсе не помогают: питомцы теряются и не могут определить, куда смотреть.

Что это значит для владельцев

Результаты эксперимента подтверждают: собаки эволюционировали рядом с человеком и научились ориентироваться не только на голосовые команды, но и на визуальные сигналы. Это объясняет, почему питомцы могут "читать" эмоции хозяина, следить за его движениями и даже предугадывать действия.

Теперь, зная этот секрет, можно значительно улучшить взаимопонимание с собакой. Главное — комбинировать жесты, голос и взгляд, чтобы команда была максимально чёткой и понятной.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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