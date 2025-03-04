Как собака считывает ваши слёзы? Учёные раскрыли удивительный механизм

Собаки не просто понимают команды — они способны запоминать слова и улавливать эмоциональное состояние людей. Венгерские учёные выяснили, что питомцы испытывают настоящий стресс, когда человек плачет. Это исследование опубликовано в журнале Animal Behaviour.
Эксперимент показал, что собаки чувствуют эмоции людей через механизм эмоционального заражения. Они словно "считывают" тревогу и волнение хозяина, особенно когда слышат плач. Такой эффект проявляется и у других животных, но собаки реагируют на него наиболее точно.
Частично этот механизм работает у домашних кошек, лошадей и даже свиней. Однако именно собаки распознают негативные эмоции и возбуждение человека безошибочно.
Исследователи наблюдали за 30 собаками в возрасте от 2 до 11 лет. Их владельцы проигрывали два звука:
Реакция питомцев была однозначной:
Если ваш пёс начинает беспокоиться, когда вам грустно, это не просто случайность. Он действительно переживает за вас.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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