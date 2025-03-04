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Как собака считывает ваши слёзы? Учёные раскрыли удивительный механизм

1:32
Зоосфера

Собаки не просто понимают команды — они способны запоминать слова и улавливать эмоциональное состояние людей. Венгерские учёные выяснили, что питомцы испытывают настоящий стресс, когда человек плачет. Это исследование опубликовано в журнале Animal Behaviour.

Лабрадор
Фото: Канал t.me/cosmospet by Скриншот видео канала t.me/cosmospet, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лабрадор

Научное доказательство: собаки переживают за нас

Эксперимент показал, что собаки чувствуют эмоции людей через механизм эмоционального заражения. Они словно "считывают" тревогу и волнение хозяина, особенно когда слышат плач. Такой эффект проявляется и у других животных, но собаки реагируют на него наиболее точно.

Кто ещё понимает человеческие эмоции?

Частично этот механизм работает у домашних кошек, лошадей и даже свиней. Однако именно собаки распознают негативные эмоции и возбуждение человека безошибочно.

Как проходил эксперимент?

Исследователи наблюдали за 30 собаками в возрасте от 2 до 11 лет. Их владельцы проигрывали два звука:

  • Плач человека
  • Монотонный напев (бормотание под нос)

Реакция питомцев была однозначной:

  • На напев они реагировали спокойно.
  • На плач — начинали лаять, нервничать и пытались прикоснуться к человеку.

Что это значит?

Если ваш пёс начинает беспокоиться, когда вам грустно, это не просто случайность. Он действительно переживает за вас.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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