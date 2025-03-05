Вы для собаки хозяин или подчинённый? Один жест раскроет правду

2:04 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Питомец подчиняется вам или просто ждёт, когда дадут корм? Проверить это можно за пять минут — достаточно нескольких простых тестов.

Фото: commons.wikimedia.org by Irbis1983, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Хаски

1. Проверка на уважение: реакция на ваше присутствие

Зайдите в комнату с собачьими игрушками и сядьте на пол.

Если пёс сразу подойдёт и положит голову вам на колени — он видит в вас лидера.

— он видит в вас лидера. Если начнёт ставить лапы на плечи или обнимать — это попытка доминировать. Но тут есть нюанс: маленькие собаки так выражают привязанность, а крупные проверяют границы.

2. Зевок — признак доверия или стресса?

Зевота у собак — не только от усталости, но и от волнения. Если, подойдя к питомцу, вы видите, что он зевнул и отвернулся — он не в восторге от вашего общества.

Но если пёс повторяет ваш зевок - это сигнал доверия. Так животные синхронизируются с членами своей стаи.

3. Глаза говорят больше, чем слова

Медленное моргание - собачий эквивалент поцелуя. Если питомец смотрит так на вас, он говорит: "Ты мне нравишься".

- собачий эквивалент поцелуя. Если питомец смотрит так на вас, он говорит: "Ты мне нравишься". Пристальный неморгающий взгляд - вызов, а если собака отводит глаза, когда вы смотрите на неё, — это не грубость, а знак уважения.

4. Кто главный в доме? Реакция на ваши движения

Резко встаньте и сделайте шаг вперёд:

Если пёс отходит, давая вам дорогу — он признаёт ваш авторитет.

— он признаёт ваш авторитет. Если замирает или ждёт команды — вы для него лидер.

— вы для него лидер. Если рычит или пытается загородить путь — он считает себя главным.

5. Понимает ли вас собака?

Обратите внимание на мелочи:

Если пёс отходит от миски, увидев вас, — это не щедрость, а страх, что вы заберёте еду.

Если приносит вам игрушку, когда вы грустите, — он проявляет эмпатию и хочет вас поддержать.

Собаки не умеют говорить, но их мысли всегда написаны на морде. Главное — научиться их читать.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

