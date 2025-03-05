Ночные гонки по квартире? Один способ поможет успокоить кота

1:46 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Каждый владелец кошки хоть раз просыпался от звука разбитой вазы или громких скачков по мебели. Это не каприз питомца, а его естественная потребность в активности. Но как сделать так, чтобы кошка спала по ночам, а не превращала квартиру в гоночную трассу?

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Злой кот

Игровая стратегия: усталость вместо хаоса

Коты ведут ночные атаки не из вредности, а от скуки. Перед вечерним кормлением устройте 20-минутную охоту — используйте удочку-дразнилку или лазерную указку. Интенсивная игра имитирует природный цикл "поймал — съел — поспал", помогая питомцу потратить энергию. Уставший кот выберет подоконник, а не бег по шторам.

Ужин как залог спокойствия

Полноценный ужин включает кошку в режим "переваривания". Белковая пища (например, курица или рыба) способствует расслаблению и сонливости. Главное — не перекармливать: сытый, но не перегруженный желудок ускоряет засыпание.

Секретная кнопка выключения

Если питомец все равно не готов спать, аккуратно приложите палец к его носу на 2-3 секунды. Эта зона насыщена рецепторами, а легкое давление действует как "перезагрузка". Главное — не пугать и не давить слишком сильно, чтобы не вызвать стресс.

Почему это работает?

Эти методы основаны на естественных потребностях кошек:

Активность днем снижает ночное беспокойство.

снижает ночное беспокойство. Полноценный ужин переводит организм в режим отдыха.

переводит организм в режим отдыха. Тактильный контакт помогает переключить внимание и успокоить.

Проверьте эти лайфхаки на практике — и пусть ваш кот спит спокойно, а не превращает ночь в экстремальный забег!

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

