Ваш кот снова вылизывается? Возможно, он не просто моется, а показывает вам что-то важное

3:16 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Почему кошки так много умываются? Этот вопрос беспокоит многих владельцев пушистых питомцев. Ведь все мы не раз замечали, как кот, уютно устроившийся на подоконнике или на ковре, тщательно умывается лапкой. На самом деле, такие процедуры не ограничиваются простым поддержанием чистоты — в них есть гораздо больше значений и причин.

Фото: https://www.freepik.com Кошка

Гигиена и самопочистка

Для кошек гигиена — это не просто привычка, а естественная необходимость. Они умываются сразу после сна, после еды, прогулки или даже после того, как их потрогает человек. В процессе вылизывания кошки избавляются от блох, загрязнений и даже застрявших в шерсти колючек. Именно так они поддерживают свою опрятность.

Сам себе парикмахер

Интересно, что кошки не нуждаются в гребешке, чтобы привести себя в порядок. Эту функцию выполняет их шершавый язык. Он выдергивает отмершие волоски, не повреждая здоровые. Однако часть этих волос попадает в желудок и со временем образует волосяной ком. Чтобы избавиться от него, уличные кошки едят траву, а домашним питомцам нужно давать специальные пасты или добавки, а также выращивать траву на подоконнике.

Инстинкты охотника

Кошки, как и их дикие предки, вылизываются для маскировки. Чтобы не привлекать внимание хищников и не оставлять за собой запах, они тщательно очищают свою шерсть. Кошка-мать вылизывает котят не только для чистоты, но и для их защиты. Таким образом, кошки уменьшают вероятность того, что на них или их потомков обратит внимание хищник.

Температурный контроль

Вылизывание кошками своей шерсти помогает им регулировать температуру тела. В жару они вылизываются чаще, чтобы охладиться. Распушенная шерсть увлажняется, а воздух между волосками помогает охлаждать кожу. Кроме того, вылизываясь, кошки распределяют себум, который создает водоотталкивающий слой на их шерсти. Это необходимо не только для защиты от воды, но и для предотвращения холода в дождливую или снежную погоду.

Общение с сородичами

Когда две кошки дружелюбно настроены друг к другу, они начинают вылизывать друг друга в труднодоступных местах, таких как голова и шея. Это не только акт заботы, но и способ обмена запахами, который помогает укрепить связь между животными.

Стресс и эмоциональное состояние

Если кошка переживает стресс, она может усиленно вылизываться. Таким образом она пытается снять негативные эмоции. В некоторых случаях, если животное сильно увлекается этим процессом, на его коже могут появиться залысины. Важно различать стрессовую реакцию от заболеваний, таких как лишай.

Заключение

Если ваша кошка перестала ухаживать за собой и стала менее опрятной, это может быть сигналом того, что с ней что-то не так. В таких случаях важно обратить внимание на её состояние и, при необходимости, обратиться к ветеринару.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

