Биотехнологии творят чудеса: новый препарат обещает питомцам вторую молодость

Мы живём в одном мире с собаками, но стареем по-разному. Их жизнь пролетает быстрее, и именно это может стать ключом к разгадке человеческого долголетия. В этом году может быть одобрено первое лекарство, продлевающее жизнь питомцам — и это может стать революцией не только для них, но и для нас.

Фото: flickr.com by cogdogblog, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Собака

Прорыв в биотехнологиях

Компания из Сан-Франциско разработала антивозрастные таблетки для собак. Сейчас он проходит проверку в американском ветеринарном медицинском центре, и если подтвердится его безопасность, уже к концу мая 2025 года может начаться лицензирование. Практически решён вопрос о поступлении лекарства на рынок.

Стоимость таблеток, согласно планам компании, составит на 100 долларов меньше, чем месячный курс аналогичных средств. Это делает препарат доступнее для владельцев собак.

Миллионы инвестиций в долголетие

По данным исследовательской компании Pitchbook Market, в прошлом году на разработку антивозрастных препаратов было вложено около 900 миллионов долларов.

В 2019 году эта цифра составляла 150 миллионов. Инвесторы понимают, что за этим направлением будущее.

Долголетие не только для собак

Лекарства, созданные для животных, нередко становятся основой для разработок в медицине человека. :

«Если препарат замедляет старение у собак, это убедительное доказательство, что он может работать и для людей», - подчеркивает глава компании, Селин Халиуа.

Собаки стареют быстрее, чем люди, но их биологические процессы схожи с человеческими. Это делает их идеальной моделью для исследований.

Научные открытия и перспективы

Исследования показали, что ограничение калорий продлевает жизнь. Например, 14-летнее исследование Nestlé Purina выявило, что лабрадоры, потреблявшие меньше калорий, жили на два года дольше.

Разработанный препарат LOY–002 действует по тому же принципу — снижает аппетит, поддерживая метаболическое здоровье и уровень инсулина у пожилых собак.

Кроме того, в Вашингтонском университете исследуют рапамицин — вещество, подавляющее иммунную систему и способствующее продлению жизни.

«Мы видим, что исследования значительно опережают то, что тестируется на людях. Если вещество продлевает жизнь собакам, это может работать и для нас». - говорит биогеронтолог, Дэниел Промислоу.

Предварительные данные указывают, что эффект рапамицина может увеличить жизнь собаки на три года, что эквивалентно десятилетию для человека.

Если исследования покажут убедительные результаты, антивозрастные препараты станут новой реальностью не только для животных, но и для людей.

Уточнения

Биотехноло́гия (от гр. βίος — "жизнь", τέχνη — "способность", λόγος — "мысль") — дисциплина, изучающая возможности использования живых организмов, их систем или продуктов их жизнедеятельности для решения технологических задач, а также возможности создания живых организмов с необходимыми свойствами методом генной инженерии.



