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Развенчан миф о глупости эму — новый взгляд на интеллект птиц

2:04
Зоосфера

До недавнего времени эму считались одними из самых глупых птиц в мире. Однако новое исследование учёных из Бристоля показало, что эти австралийские нелетающие птицы обладают гораздо более развитым интеллектом, чем предполагалось. Они способны решать сложные задачи, связанные с поиском пищи, а их подход к проблемам порой оказывается даже эффективнее, чем у страусов.

Эму
Фото: commons.wikimedia.org by Rigelus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Эму

Умный нанду и эму-изобретатели

В ходе эксперимента нанду, эму и страусам предложили достать еду из контейнеров с несколькими круглыми камерами. На втором этапе птицам требовалось перевернуть стеклянную пластину, чтобы получить доступ к лакомству.

Результаты удивили исследователей: страусы не смогли справиться с задачей даже за полчаса, а вот один из нанду проявил настоящую смекалку.

"Он разобрал всю конструкцию, получив сразу доступ ко всей пище", — рассказывает орнитолог и защитник природы Тереза Петрускова.

Эму также продемонстрировали высокий уровень сообразительности, хотя действовали немного иначе.

Что стоит за птичьим интеллектом?

"О каком разуме мы говорим?" — задаётся вопросом орнитолог Зденек Вермоузек.

По его словам, у каждого вида свой путь эволюции и выживания. Некоторые птицы предпочитают осторожность, а другие делают ставку на инновации. "Выживает тот, кто лучше адаптируется к условиям, в которых обитает", — отмечает учёный.

Почему страусы оказались в проигрыше?

Исследователи также проанализировали эволюцию крупных нелетающих птиц и обнаружили, что среда их обитания играет ключевую роль.

"Африка настолько стабильна, что страусам там просто не нужно развивать сложные стратегии", — поясняет Вермоузек.

В отличие от них, эму и нанду, живущие в более изменчивых условиях, вынуждены искать новые способы решения задач, что делает их умнее.

Уточнения

Э́му (лат. Dromaius novaehollandiae) — птица отряда Казуарообразных (лат. Casuariiformes), инфракласса бескилевых птиц. Эти птицы распространены на большей части Австралии, но избегают густонасёленных районов и засушливых зон.
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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