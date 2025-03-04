Уличные собаки выбрали любимый цвет — и он вас удивит

1:16 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Индийские уличные собаки выбрали свой любимый цвет

Неожиданное открытие сделали учёные в Индии: уличные собаки предпочитают жёлтый цвет! В ходе исследования 458 бродячих псов в Калькутте выяснилось, что они выбирают жёлтые миски гораздо чаще, чем синие или серые, даже если во всех ёмкостях была одинаковая еда.

Фото: https://www.freepik.com Собака в приюте

Почему собаки любят жёлтый

Дихроматическое зрение - собаки различают только жёлтые и синие оттенки, а серый для них менее привлекательный.

- собаки различают только жёлтые и синие оттенки, а серый для них менее привлекательный. Ассоциации с пищей - жир и соединительные ткани мяса часто имеют жёлтоватый оттенок.

- жир и соединительные ткани мяса часто имеют жёлтоватый оттенок. Совместная эволюция с людьми - возможно, уличные собаки веками получали еду от людей, и жёлтые оттенки связаны у них с чем-то съедобным.

Даже когда учёные скрыли запах еды, собаки всё равно чаще выбирали жёлтые миски. Это доказывает, что цвет играет ключевую роль в их предпочтениях.

Что дальше

Исследователь Аниндита Бхадра считает, что предпочтение жёлтого могло сформироваться в процессе эволюции. Однако для окончательных выводов необходимы дополнительные исследования.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



