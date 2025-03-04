Уличные собаки выбрали любимый цвет — и он вас удивит

Неожиданное открытие сделали учёные в Индии: уличные собаки предпочитают жёлтый цвет! В ходе исследования 458 бродячих псов в Калькутте выяснилось, что они выбирают жёлтые миски гораздо чаще, чем синие или серые, даже если во всех ёмкостях была одинаковая еда.
Почему собаки любят жёлтый
Даже когда учёные скрыли запах еды, собаки всё равно чаще выбирали жёлтые миски. Это доказывает, что цвет играет ключевую роль в их предпочтениях.
Что дальше
Исследователь Аниндита Бхадра считает, что предпочтение жёлтого могло сформироваться в процессе эволюции. Однако для окончательных выводов необходимы дополнительные исследования.
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