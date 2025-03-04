Уши кошек в опасности: как распознать и предотвратить коварные инфекции

1:52 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Уши кошек довольно нежные и чувствительные, поэтому они часто подвергаются атакам различных инфекций. Когда инфекцию довольно трудно вылечить, гораздо проще предотвратить ее или остановить с самого начала.

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Ушные клещи

Ушные клещи — это крошечные паразиты, которые обычно поражают кошек. Эти микроскопические насекомые могут поселиться в ушном канале кошки, что приводит к воспалению, зуду и дискомфорту.

Симптомы включают тряску головой, расчесывание ушей и темный, похожий на кофейную гущу, мусор в ушах.

Бактериальные инфекции

У кошек могут развиться бактериальные инфекции в ушах, часто в результате травм или царапин, которые инфицируются. Такие бактерии, как стафилококк или Pseudomonas, могут вызывать воспаление и требуют ветеринарной помощи. Симптомы могут включать покраснение, отек и выделения из ушей.

Дрожжевые инфекции

Дрожжевые инфекции в ушах кошки обычно вызваны чрезмерным ростом грибка Malassezia. Это может произойти, когда ушная среда становится теплой и влажной. Кошки с аллергией или те, кто часто плавает, могут быть более склонны к дрожжевым инфекциям.

Симптомы включают покраснение, коричневые выделения с отчетливым запахом и постоянные расчесы.

Накопление серы

Чрезмерное производство серы или неспособность естественным образом выводить ушную серу может создать благоприятную среду для инфекции.

Скопление серы может закупоривать слуховой проход, задерживая влагу и мусор.

Регулярная чистка ушей, особенно у пород, склонных к чрезмерному количеству серы, может помочь предотвратить инфекции.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».



