Секретный код раскрыт: искусственный интеллект предотвратит стресс у копытных

Специалисты из Копенгагенского университета продемонстрировали, что искусственный интеллект способен отличать положительные и отрицательные эмоции у различных видов животных, включая копытных.
Применяя методы машинного обучения, ученые исследовали звуковые сигналы, выявляя тонкие акустические изменения, которые могут отражать эмоциональное состояние животных. Их система достигла точности в 89,49 % при определении эмоций у семи видов копытных. Это открытие обещает значительно улучшить уход за животными, позволяя ветеринарам и фермерам своевременно выявлять стресс или дискомфорт у своих подопечных. Разработанная технология может автоматически отслеживать изменения в звуках животных и уведомлять персонал о необходимости вмешательства.
Исследователи надеются, что их работа станет основой для новых разработок в изучении эмоций животных и их социальных взаимодействий.
Копы́тные — грандотряд плацентарных млекопитающих из надотряда лавразиатерий, в современной фауне представленный отрядами непарнокопытных и китопарнокопытных. Название дано по признаку наличия у большинства представителей копыт, возможно, унаследованных от общего предка; китообразные, хотя и не обладают копытами, в эволюционном смысле относятся к копытным, поскольку произошли от вымерших наземных копытных.
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