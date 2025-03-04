Секретный код раскрыт: искусственный интеллект предотвратит стресс у копытных

1:04 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Специалисты из Копенгагенского университета продемонстрировали, что искусственный интеллект способен отличать положительные и отрицательные эмоции у различных видов животных, включая копытных.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Поросята на ферме

Применяя методы машинного обучения, ученые исследовали звуковые сигналы, выявляя тонкие акустические изменения, которые могут отражать эмоциональное состояние животных. Их система достигла точности в 89,49 % при определении эмоций у семи видов копытных. Это открытие обещает значительно улучшить уход за животными, позволяя ветеринарам и фермерам своевременно выявлять стресс или дискомфорт у своих подопечных. Разработанная технология может автоматически отслеживать изменения в звуках животных и уведомлять персонал о необходимости вмешательства.

Исследователи надеются, что их работа станет основой для новых разработок в изучении эмоций животных и их социальных взаимодействий.

Уточнения

Копы́тные — грандотряд плацентарных млекопитающих из надотряда лавразиатерий, в современной фауне представленный отрядами непарнокопытных и китопарнокопытных. Название дано по признаку наличия у большинства представителей копыт, возможно, унаследованных от общего предка; китообразные, хотя и не обладают копытами, в эволюционном смысле относятся к копытным, поскольку произошли от вымерших наземных копытных.

