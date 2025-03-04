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Почему казуара считают самой опасной птицей на Земле

1:26
Зоосфера

Не все пернатые создают страх у жителей Австралии. Казуар — это одна из крупнейших птиц на планете, которая выглядит как реликт из далекой геологической эпохи. В росте он сопоставим с человеком, обладает блестящими черными крыльями и выразительными глазами. Данная птица передвигается на двух ногах, может достигать веса до 140 килограммов и имеет крупные когти, напоминающие кинжалы, на каждой из своих ног.

Шлемоносный казуар, или обыкновенный казуар, или южный казуар
Фото: commons.wikimedia.org by PaleoNeolitic, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Шлемоносный казуар, или обыкновенный казуар, или южный казуар

Его более известный бескрылый сородич — эму — считается одним из национальных символов Австралии. Тем не менее, казуары, которые в основном живут уединенно и обитают в густых тропических лесах, где вероятность встречи с людьми значительно ниже, сейчас находятся под угрозой исчезновения.

Хотя казуары примечательны своей внешностью, они также играют важную роль в экосистеме тропического леса. Как крупнейшие плодоядные существа на Земле, казуары ежедневно потребляют и переваривают множество фруктов, а затем, благодаря своим испражнениям, семена распространяются и прорастают по всей территории леса. Эта птица также отличается тем, что самцы активно участвуют в уходе за потомством. Самки откладывают яйца, а затем покидают гнездо, в то время как самцы высиживают яйца и заботятся о птенцах.

Уточнения

Казуа́ры (лат. Casuarius) — род крупных нелетающих птиц семейства казуаровых отряда казуарообразных, обитающих в тропических лесах Новой Гвинеи и северо-востока Австралии. Название птицы заимствовано из индонезийского языка (индон. kasuari) и происходит от папуасского kasu weri, что в переводе означает «рогатая голова».

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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