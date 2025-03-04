Дикие кролики несут угрозу: власти Австралии выпустят смертельный вирус

2:15 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Муниципалитеты по всей Австралии вот-вот выпустят вирус, нацеленный на самых дорогостоящих вредителей в стране, что стало срочным предупреждением для австралийцев: нужно действовать прямо сейчас, чтобы защитить своих питомцев.

Фото: flickr.com by Jannes Pockele, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Кролик

Хотя они могут выглядеть мило, одичавшие кролики считаются одним из самых разрушительных интродуцированных видов в стране, и борьба с ними обходится экономике примерно в 200 миллионов долларов в год.

Борьба с кроликами

В настоящее время большинство штатов используют вирус геморрагической болезни кроликов (RHDV-K5), также известный как калицивирус, для борьбы с популяциями диких кроликов. Вирус, который выпускается в виде раствора в измельчённой моркови, впервые был введён на национальном уровне в 2017 году и сократил численность кроликов примерно на 35 процентов.

Но высококонтагиозное заболевание может поражать и домашних кроликов, вызывая лихорадку, затруднённое дыхание, кровотечение изо рта и носа, судороги и внезапную смерть. Калицивирус распространяется при контакте с заражёнными поверхностями и может случайно передаваться домашним животным через укусы насекомых, заражённые материалы, а также через пищу или воду.

В районах Большого Сиднея и Центрального побережья вирус распространяется в течение нескольких дней, что побудило одного ветеринара призвать владельцев кроликов как можно скорее вакцинировать своих питомцев. Без вакцины у домашнего кролика, заразившегося вирусом, мало шансов на выздоровление.

Домашним кроликам требуется ежегодная вакцинация для защиты от калицивируса, и, поскольку для формирования полного иммунитета требуется около двух недель, сейчас самое время действовать.

В то время как Новый Южный Уэльс планирует выпустить вирус в первую неделю марта, другие штаты по всей стране уже начали это делать. В Южной Австралии некоторые муниципалитеты только что завершили выпуск калицивируса в общественных заповедниках. В штате Виктория вирус был выпущен в первые две недели февраля.

Уточнения

Кро́лики — общее название нескольких родов млекопитающих из семейства зайцевых (в том числе и домашних кроликов).



