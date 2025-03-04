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Эти четыре признака указывают на то, что ваш питомец испытывает стресс

1:28
Зоосфера

Привести собаку в свой дом — одно из самых полезных и увлекательных решений, которые вы можете принять. Однако важно помнить, что собаки требуют много заботы и внимания.

Кавказская овчарка
Фото: commons.wikimedia.org by Zeshor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кавказская овчарка

Собаки, известные своей непоколебимой преданностью, часто демонстрируют явные признаки счастья и стресса. Но насколько хорошо мы понимаем, что чувствуют наши питомцы? К счастью, эксперты выделили ключевые признаки поведения, которые могут помочь владельцам домашних животных понять, когда их собаки испытывают стресс.

Признаки стресса

Многие владельцы домашних животных выражают свою любовь с помощью объятий, но оказывается, что не все собаки ценят этот жест. Некоторые собаки на самом деле могут испытывать стресс от объятий. Это связано с тем, что когда мы обнимаем их и крепко прижимаем к себе, некоторые собаки могут чувствовать себя подавленными и напуганными.

Также есть признаки, указывающие на то, что вашей собаке не нравятся объятия: напряжённая поза, прижатые уши, облизывание губ, оскал (губы оттянуты назад) и даже поднятая лапа.

Есть также несколько явных признаков того, что ваша собака счастлива, в том числе расслабленная поза, опущенный или виляющий хвост, опущенные или слегка прижатые к голове уши, мягкая морда с приоткрытым ртом.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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