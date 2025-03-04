Не требуют много прогулок, но требуют любви: лучшие породы для дома

2:08 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

В Великобритании собака есть практически в каждом третьем доме, и число владельцев пушистых друзей только растет. Эти животные приносят радость в жизнь своих хозяев, а для людей в возрасте могут стать настоящими компаньонами. Однако при выборе питомца важно учитывать его характер, уровень активности и потребности в уходе.

Фото: flickr.com by Энн, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Мальтипу

Если вы находитесь в поиске верного друга, стоит обратить внимание на породы, которым не требуется слишком много физической нагрузки и сложного ухода. К тому же спокойный и дружелюбный нрав собаки играет важную роль, особенно если хозяин проводит много времени дома.

Вот 4 породы, которые идеально подходят для пожилых людей:

Cavalier King Charles Spaniel

Эти миниатюрные спаниели требуют немного больше ухода за шерстью, чем другие маленькие собаки, но они невероятно ласковы, умны и легко поддаются дрессировке. Cavalier King Charles Spaniel обожает находиться рядом с хозяином и станет верным спутником, готовым свернуться калачиком на коленях в любой момент.

Мальтийская болонка

Несмотря на крошечные размеры, мальтийцы отличаются высокой эмпатией и часто используются в качестве терапевтических собак. Они не требуют длительных прогулок, а процесс расчесывания их шелковистой шерсти может быть даже расслабляющим.

Мопс

Для людей с ограниченной подвижностью мопсы — идеальный выбор. Эти забавные создания предпочитают дремать на диване, а не бегать на улице. Они редко лают, не нуждаются в сложном уходе и быстро привязываются к своим владельцам.

Французский бульдог

Еще одна малоподвижная порода, которая не требует частых прогулок. Французские бульдоги отличаются верностью и дружелюбием, легко уживаются в квартире и не требуют сложного ухода за шерстью.

Если вы ищете собаку, которая станет вам настоящим другом, обратите внимание на эти породы. Они готовы дарить любовь и преданность, не требуя от вас слишком много сил и времени.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

