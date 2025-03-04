Кот-вампир с летучими ушами: интернет влюбился в этого пушистика

2:34 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Иногда среди домашних питомцев встречаются настоящие звёзды — с внешностью, которая заставляет интернет влюбляться в них с первого взгляда. У одних — завораживающие глаза, у других — удивительная шерсть или необычные трюки, но порой всё решает особая харизма. Именно так случилось с этим очаровательным котёнком, похожим на крошечного вампира.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Испуганная кошка

Котёнок, напоминающий летучую мышь

25 февраля 2025 года пользователь TikTok опубликовал фото кота с необычной внешностью. Автор видео в шутку заметил, что питомец скорее похож на фруктовую летучую мышь, чем на кота. Этот малыш с завораживающим обликом быстро завоевал сердца пользователей.

Tarlo — один из самых необычных котят, которых мы видели за последнее время. Его забавные видео моментально поднимают настроение!

Уникальная внешность и редкое сочетание пород

Этот котёнок впечатляет с первого взгляда: его загнутые уши, маленькие клыки и отсутствие хвоста делают его совершенно особенным. В комментариях мама котёнка поделилась, что Tarlo — редкая смесь Snow Leopard Highlander и Maine Coon.

Подписчики тут же завалили пост восторженными комментариями. Кто-то спрашивал: "Какой породы этот кот?" Другие просто писали: "Очаровательный!" А в ленте мелькали бесчисленные эмодзи с сердечками и влюблёнными глазками.

Важные моменты при появлении котёнка в доме

Если вы планируете завести котёнка, стоит заранее подготовиться. Как отмечает Hill's Pet, воспитание котёнка значительно отличается от ухода за взрослым котом.

Котята невероятно активны и любознательны, поэтому им нужно уделять много времени и внимания. Кроме того, на первых порах они требуют постоянного присмотра, чтобы не попасть в неприятности.

Что понадобится для котёнка:

качественный корм и миски для еды и воды

лоток с наполнителем

когтеточка и игрушки

расчёска и зубная щётка

безопасное пространство, где питомец сможет адаптироваться

Специалисты советуют создать для котёнка базовый лагерь — место, где он почувствует себя в безопасности. Особенно это важно, если в доме есть другие животные. Первые встречи лучше отложить до тех пор, пока новый питомец не пройдёт вакцинацию и осмотр у ветеринара.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

