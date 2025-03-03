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1000 щенков — и всё? Порода бельгийских овчарок лакенуа исчезает с лица Земли

1:04
Зоосфера

Бельгийская овчарка лакенуа постепенно исчезает, осталось всего 1000 щенков.

Бельгийская овчарка
Фото: flickr.com by вим Харвиг, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Бельгийская овчарка

Редкие породы собак

Некоторые породы собак чрезвычайно распространены, другие редкие. Редкие породы трудно найти, их популяция мала

История бельгийской овчарки лакенуа

Лакенуа отличается грубой, кудрявой шерстью, бывает рыжей, палевой и серой. Их популяция не восстановилась после Второй мировой войны, осталось менее тысячи собак. Адольф Гитлер назначил награду за голову любой собаки этой породы.

Региональные разновидности овчарок

Бельгийские лакенуа похожи на бельгийских малинуа, бельгийских овчарок и тервюренов. Региональные породы гончих и терьеров также имеют много общего.

Потенциальным заводчикам собак всегда важно ответственно подходить к своей деятельности, не перекармливать своих собак и не наводнять рынок низкокачественными собаками с болезнями и проблемами с темпераментом.

Уточнения

Овчарка — общее название ряда пород пастушьих собак, изначально выведенных как помощники пастухов овец (овчаров) и другого скота.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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