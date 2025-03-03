1000 щенков — и всё? Порода бельгийских овчарок лакенуа исчезает с лица Земли

Бельгийская овчарка лакенуа постепенно исчезает, осталось всего 1000 щенков.
Некоторые породы собак чрезвычайно распространены, другие редкие. Редкие породы трудно найти, их популяция мала
Лакенуа отличается грубой, кудрявой шерстью, бывает рыжей, палевой и серой. Их популяция не восстановилась после Второй мировой войны, осталось менее тысячи собак. Адольф Гитлер назначил награду за голову любой собаки этой породы.
Бельгийские лакенуа похожи на бельгийских малинуа, бельгийских овчарок и тервюренов. Региональные породы гончих и терьеров также имеют много общего.
Потенциальным заводчикам собак всегда важно ответственно подходить к своей деятельности, не перекармливать своих собак и не наводнять рынок низкокачественными собаками с болезнями и проблемами с темпераментом.
Овчарка — общее название ряда пород пастушьих собак, изначально выведенных как помощники пастухов овец (овчаров) и другого скота.
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