Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти бьюти-процедуры устарели: 5 методов, от которых пора отказаться
Лёд тронулся: Трамп рассматривает возможность снятия санкций с России
Командование 25-й бригады ВСУ заставляет подчинённых расстреливать своих же побратимов
Острова, которые покоряют с первого взгляда: куда отправиться на самый яркий карнавал
Всего одно упражнение: так вы накачаете пресс в 10 раз быстрее
Мифы об оригинальном масле: что стоит учитывать при выборе смазки для машины
Под водой нашли древнее шоссе: кто и зачем проложил этот путь тысячи лет назад
Кактус, но не кактус: чего на самом деле хотят суккуленты и почему мы их не понимаем
Личная жизнь подождёт: Самбурская объяснила, почему отменила свадьбу с идеальным мужчиной

Яркие, красивые, неприхотливые: 13 лучших рыб для вашего дома

2:13
Зоосфера

13 самых популярных тропических рыб для аквариума в 2025 году

Аквариумные рыбки - третье по популярности домашнее животное в Великобритании после кошек и собак. Ассоциация производителей кормов для домашних животных (PFMA) оценивает, что в стране содержится около пяти миллионов аквариумов!

рыбки, аквариум
Фото: Wikimedia Commons by Allentchang is licensed under Public domain
рыбки, аквариум

Среди множества доступных видов есть особенно популярные — они завоевали сердца аквариумистов своей яркой окраской, простотой содержания и интересным поведением.

Топ-13 самых популярных тропических рыб

  1. Неоновая тетра - миниатюрная рыбка с яркими красно-синими полосами, одна из самых распространённых в мире.

  2. Гуппи - известная своими разноцветными хвостами, живородящая рыбка, любимая новичками.

  3. Плати - дружелюбные и неприхотливые рыбы, доступные в самых разных расцветках.

  4. Молли - родственники гуппи, но с более вытянутым телом и меньшим хвостом.

  5. Рыба-ангел (скалярия) - элегантные и величественные рыбки с интересным поведением, но могут быть агрессивными.

  6. Сом-присоска (плекостомус) - "санитар" аквариума, поедающий налёт и остатки корма.

  7. Коридорас-сом - неприхотливая донная рыбка, отлично ладит с другими видами.

  8. Кардинал тетра - похожа на неоновую тетру, но с более яркими цветами.

  9. Сиамская бойцовая рыба (петушок) - потрясающая окраска и роскошные плавники, но склонность к агрессии.

  10. Краснохвостая чёрная акула - активная рыба с контрастной окраской, родом из Таиланда.

  11. Меченосец - узнаваем по вытянутому хвосту, встречается в разных цветах.

  12. Зебра данио - простая в уходе и активная рыбка с полосатым окрасом.

  13. Рози Барб - эффектная рыба из рек Афганистана и Бангладеш, но может выпрыгивать из воды.

Почему эти рыбы так популярны

  • Яркие цвета - они украшают любой аквариум.

  • Простота содержания - многие подходят даже для новичков.

  • Интересное поведение - каждая из них по-своему уникальна.

Уточнения

Гу́ппи - пресноводная живородящая рыба семейства пецилиевых.

Автор Дмитрий Тезнев
Обсудить
Сейчас читают
1,3 миллиарда долларов: Индия строит газопровод-монстр, который изменит весь рынок
Экономика и бизнес
1,3 миллиарда долларов: Индия строит газопровод-монстр, который изменит весь рынок Аудио 
Проблемы мирового автопрома: избыточное производство ведёт к закрытию заводов
Экономика и бизнес
Проблемы мирового автопрома: избыточное производство ведёт к закрытию заводов Аудио 
Революция электромобилей от Toyota: подтвержден выход новых аккумуляторов
Авто
Революция электромобилей от Toyota: подтвержден выход новых аккумуляторов Аудио 
Популярное
Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов

Можно ли поворачивать, если горит основной зелёный, но стрелка не работает? Разбираемся в правилах ПДД и штрафах за неправильный проезд.

Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов
Одежда, которая мгновенно делает женщину более привлекательной в глазах мужчин
Одежда, которая мгновенно делает женщину более привлекательной в глазах мужчин
Прибалтика в состоянии эйфории: цены на электроэнергию снизились
Десять вещей, которые сделают ваш гардероб невероятно стильным и универсальным
Сводка с фронта: США остановили военное сотрудничество с ВСУ, армия РФ может сделать рывок в Полтаву или Днепр Дмитрий Плотников Премьера спектакля Цилиндр в Театре на Трубной: остроумная афера неаполитанцев и флаг отчаяния Анжела Якубовская У России появился союзник по исправлению ситуации в Сирии — Израиль Любовь Степушова
Посеешь в марте — соберёшь в августе: как не промахнуться со сроками
Проблемы мирового автопрома: избыточное производство ведёт к закрытию заводов
Вторая нефть: мёд стал самым перспективным российским продуктом для экспорта
Вторая нефть: мёд стал самым перспективным российским продуктом для экспорта
Последние материалы
Эти бьюти-процедуры устарели: 5 методов, от которых пора отказаться
Лёд тронулся: Трамп рассматривает возможность снятия санкций с России
Командование 25-й бригады ВСУ заставляет подчинённых расстреливать своих же побратимов
Острова, которые покоряют с первого взгляда: куда отправиться на самый яркий карнавал
Всего одно упражнение: так вы накачаете пресс в 10 раз быстрее
Мифы об оригинальном масле: что стоит учитывать при выборе смазки для машины
Под водой нашли древнее шоссе: кто и зачем проложил этот путь тысячи лет назад
Кактус, но не кактус: чего на самом деле хотят суккуленты и почему мы их не понимаем
Личная жизнь подождёт: Самбурская объяснила, почему отменила свадьбу с идеальным мужчиной
Когда хочешь пиццу, но лень раскатывать тесто: пицца в булочках, которой позавидуют все
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.