Яркие, красивые, неприхотливые: 13 лучших рыб для вашего дома

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13 самых популярных тропических рыб для аквариума в 2025 году

Аквариумные рыбки - третье по популярности домашнее животное в Великобритании после кошек и собак. Ассоциация производителей кормов для домашних животных (PFMA) оценивает, что в стране содержится около пяти миллионов аквариумов!

Фото: Wikimedia Commons by Allentchang is licensed under Public domain рыбки, аквариум

Среди множества доступных видов есть особенно популярные — они завоевали сердца аквариумистов своей яркой окраской, простотой содержания и интересным поведением.

Топ-13 самых популярных тропических рыб

Неоновая тетра - миниатюрная рыбка с яркими красно-синими полосами, одна из самых распространённых в мире. Гуппи - известная своими разноцветными хвостами, живородящая рыбка, любимая новичками. Плати - дружелюбные и неприхотливые рыбы, доступные в самых разных расцветках. Молли - родственники гуппи, но с более вытянутым телом и меньшим хвостом. Рыба-ангел (скалярия) - элегантные и величественные рыбки с интересным поведением, но могут быть агрессивными. Сом-присоска (плекостомус) - "санитар" аквариума, поедающий налёт и остатки корма. Коридорас-сом - неприхотливая донная рыбка, отлично ладит с другими видами. Кардинал тетра - похожа на неоновую тетру, но с более яркими цветами. Сиамская бойцовая рыба (петушок) - потрясающая окраска и роскошные плавники, но склонность к агрессии. Краснохвостая чёрная акула - активная рыба с контрастной окраской, родом из Таиланда. Меченосец - узнаваем по вытянутому хвосту, встречается в разных цветах. Зебра данио - простая в уходе и активная рыбка с полосатым окрасом. Рози Барб - эффектная рыба из рек Афганистана и Бангладеш, но может выпрыгивать из воды.

Почему эти рыбы так популярны

Яркие цвета - они украшают любой аквариум.

- они украшают любой аквариум. Простота содержания - многие подходят даже для новичков.

- многие подходят даже для новичков. Интересное поведение - каждая из них по-своему уникальна.

Уточнения

Гу́ппи - пресноводная живородящая рыба семейства пецилиевых.

