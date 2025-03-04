Яркие, красивые, неприхотливые: 13 лучших рыб для вашего дома

13 самых популярных тропических рыб для аквариума в 2025 году
Аквариумные рыбки - третье по популярности домашнее животное в Великобритании после кошек и собак. Ассоциация производителей кормов для домашних животных (PFMA) оценивает, что в стране содержится около пяти миллионов аквариумов!
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рыбки, аквариум
Среди множества доступных видов есть особенно популярные — они завоевали сердца аквариумистов своей яркой окраской, простотой содержания и интересным поведением.
Топ-13 самых популярных тропических рыб
Неоновая тетра - миниатюрная рыбка с яркими красно-синими полосами, одна из самых распространённых в мире.
Гуппи - известная своими разноцветными хвостами, живородящая рыбка, любимая новичками.
Плати - дружелюбные и неприхотливые рыбы, доступные в самых разных расцветках.
Молли - родственники гуппи, но с более вытянутым телом и меньшим хвостом.
Рыба-ангел (скалярия) - элегантные и величественные рыбки с интересным поведением, но могут быть агрессивными.
Сом-присоска (плекостомус) - "санитар" аквариума, поедающий налёт и остатки корма.
Коридорас-сом - неприхотливая донная рыбка, отлично ладит с другими видами.
Кардинал тетра - похожа на неоновую тетру, но с более яркими цветами.
Сиамская бойцовая рыба (петушок) - потрясающая окраска и роскошные плавники, но склонность к агрессии.
Краснохвостая чёрная акула - активная рыба с контрастной окраской, родом из Таиланда.
Меченосец - узнаваем по вытянутому хвосту, встречается в разных цветах.
Зебра данио - простая в уходе и активная рыбка с полосатым окрасом.
Рози Барб - эффектная рыба из рек Афганистана и Бангладеш, но может выпрыгивать из воды.
Почему эти рыбы так популярны
Яркие цвета - они украшают любой аквариум.
Простота содержания - многие подходят даже для новичков.
Интересное поведение - каждая из них по-своему уникальна.
Уточнения
Гу́ппи - пресноводная живородящая рыба семейства пецилиевых.