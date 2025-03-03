Как продлить собаке жизнь? Уникальное лекарство создали учёные

Американская ветеринарная компания Loyal создала уникальное лекарство: препарат, который продлит жизнь собакам.
Пока их разрешено делать для собак крупных пород, так как большие псы (ротвейлеры, ретриверы, доги — то есть крупнее 7 кг) стареют быстрее небольших пород, они становятся неповоротливыми, ленивыми.
Ученым нужно закончить клинические испытания, сделать обзор данных по безопасности и лекарство может к концу 2025 года появиться в специализированных аптеках.
Исходя из тестов, с этими таблетками собака проживет до трех лет дольше. Цены на таблетки не будут заоблачными, пишет KP. RU.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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