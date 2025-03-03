Как продлить собаке жизнь? Уникальное лекарство создали учёные

0:44 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Американская ветеринарная компания Loyal создала уникальное лекарство: препарат, который продлит жизнь собакам.

Фото: flickr. com by Mike Baird, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Поцелуй собаки

Пока их разрешено делать для собак крупных пород, так как большие псы (ротвейлеры, ретриверы, доги — то есть крупнее 7 кг) стареют быстрее небольших пород, они становятся неповоротливыми, ленивыми.

Ученым нужно закончить клинические испытания, сделать обзор данных по безопасности и лекарство может к концу 2025 года появиться в специализированных аптеках.

Исходя из тестов, с этими таблетками собака проживет до трех лет дольше. Цены на таблетки не будут заоблачными, пишет KP. RU.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

