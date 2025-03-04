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Неожиданный список: 13 пород, которые могут вас укусить

2:47
Зоосфера

Самые кусачие породы собак: 13 пород, которые чаще всего кусаются

Хотя большинство собак — дружелюбные и преданные питомцы, у некоторых пород на генетическом уровне заложена склонность к укусам. Это не значит, что такие собаки агрессивны по умолчанию, но их охотничьи, защитные или пастушьи инстинкты делают их более склонными к покусыванию или агрессии в стрессовых ситуациях.

Собака порода Американский булли
Фото: commons.wikimedia.org by Rock City Kennels, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Собака порода Американский булли

Исследование в США проанализировало около пяти миллионов случаев укусов собак и выявило 13 пород, которые чаще всего кусаются.

13 пород, которые чаще всего кусаются

  1. Джек-рассел-терьер - маленький, но грозный охотник. Выведен для ловли вредителей, поэтому кусаться у него в крови.

  2. Бордер-колли - пастушья собака, использующая зубы для контроля за стадом. Может покусывать людей во время игр.

  3. Немецкая овчарка - защитник и охранник. Служебная собака, которая использует укус в работе, а иногда и в быту.

  4. Такса - маленькая, но с характером. Эти упрямые охотники могут неожиданно огрызнуться.

  5. Сибирский хаски - энергичный, независимый, склонен к укусам, если не получает достаточно физической нагрузки.

  6. Пекинес - территориальный и капризный. Может кусаться, если чувствует угрозу или дискомфорт.

  7. Чау-чау - самостоятельный и независимый. Может укусить незнакомца, если почувствует опасность.

  8. Чихуахуа - маленький, но уверенный в себе. Часто кусается из-за страха или стремления доминировать.

  9. Ротвейлер - отличный защитник, но без дрессировки может проявлять агрессию.

  10. Кокер-спаниель - чаще всего кусается в щенячьем возрасте, но некоторые сохраняют эту привычку.

  11. Акита-ину - охотничья и сторожевая собака, склонна к внезапным укусам в случае угрозы.

  12. Питбуль - мощный укус и бойцовские инстинкты делают эту породу одной из самых опасных при неправильном воспитании.

  13. Тоса-ину - японский боец, запрещённый во многих странах. Может укусить, если почувствует тревогу.

Почему собаки кусаются

  • Инстинкты - охотничьи, пастушьи и защитные породы более склонны к укусам.

  • Плохая социализация - собака, которая не привыкла к людям и животным, может проявлять агрессию.

  • Отсутствие дрессировки - без правильного воспитания даже дружелюбная собака может стать кусачей.

  • Страх и стресс - даже ласковые питомцы могут укусить, если испугаются.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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