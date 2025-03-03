Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ПП-блины, которые не рвутся и не липнут – секрет прост, но о нём мало кто знает
Мясо для детей: что действительно полезно, а что просто привычка родителей
Не торопитесь выбрасывать листья замиокулькаса — они могут дать новую жизнь
Поздний завтрак или ранний ужин? Вот что действительно важно
GM и Honda объединились, чтобы создать новый двигатель будущего
Забудьте про химию: вот чем нужно мыть деревянные шкафы
Цветоводы в шоке: эта добавка превращает пересадку в чудо — растения оживают на глазах
Гастрономическая карта Испании: где попробовать незабываемые блюда
Привлекательность без вульгарности: секреты сексуального, но утонченного стиля

Она сбежала, но не сдалась: невероятная история Зои из Пенсильвании

2:09
Зоосфера

Швейцарский зенненхунд Зои вернулась домой после 336 дней в дикой природе

В марте 2024 года собака по кличке Зои, швейцарский зенненхунд, сбежала из своего двора и бесследно исчезла. Почти год её семья не теряла надежды, что когда-нибудь найдёт её. И этот момент настал: спустя 336 дней Зои вернулась домой, а её трогательное воссоединение с хозяевами попало на видео.

Спящая собака
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Спящая собака

Как Зои выжила в дикой природе

История Зои не просто душещипательная, но и невероятная. Как выяснилось, собака почти год жила в дикой природе, питаясь тем, что находила, и избегая людей. Однако волонтёры организации Find Toby смогли отследить её и аккуратно поймать, чтобы вернуть в безопасный дом.

Теперь семья Зои помогает ей адаптироваться к жизни дома. "Много любви и терпения", — именно так они описывают процесс её возвращения.

Почему Зои так сложно доверять людям

Как рассказали хозяева, Зои была спасена с питомника-щенячьей фабрики, где подвергалась жестокому обращению. Поэтому она с трудом доверяет людям, и её адаптация требует особого подхода.

Как помочь собаке вернуть доверие

Опытные владельцы и специалисты дали советы, как можно помочь Зои и другим собакам в подобной ситуации. Один из популярных методов — предложение угощений без принуждения. Владелец может просто оставлять лакомства рядом, не заставляя собаку контактировать.

"На данный момент вы — её человек. Тот факт, что у неё есть кто-то, кому она готова доверять, — уже огромный шаг", — написал один из комментаторов.

Найти Тоби: волонтёры, возвращающие потерянных животных домой

Организация Find Toby in Pennsylvania, которая помогла спасти Зои, занимается поиском потерянных домашних животных. Она была основана в 2012 году и уже помогла множеству семей воссоединиться со своими любимцами.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Обсудить
Сейчас читают
Хотите собрать до 8 кг лука с квадратного метра? Выбирайте этот сорт
Садоводство, цветоводство
Хотите собрать до 8 кг лука с квадратного метра? Выбирайте этот сорт Аудио 
Плов, который рассыпается во рту: главный секрет идеального блюда
Еда и рецепты
Плов, который рассыпается во рту: главный секрет идеального блюда Аудио 
Ошибка в расчетах: модели термоядерных реакторов оказались далеки от реальности
Наука и техника
Ошибка в расчетах: модели термоядерных реакторов оказались далеки от реальности Аудио 
Популярное
Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов

Можно ли поворачивать, если горит основной зелёный, но стрелка не работает? Разбираемся в правилах ПДД и штрафах за неправильный проезд.

Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов
Одежда, которая мгновенно делает женщину более привлекательной в глазах мужчин
Одежда, которая мгновенно делает женщину более привлекательной в глазах мужчин
Десять вещей, которые сделают ваш гардероб невероятно стильным и универсальным
Посеешь в марте — соберёшь в августе: как не промахнуться со сроками
Крылатая ракета Х-101. Почему она стала головной болью Запада Дмитрий Плотников Премьера спектакля Цилиндр в Театре на Трубной: остроумная афера неаполитанцев и флаг отчаяния Анжела Якубовская У России появился союзник по исправлению ситуации в Сирии — Израиль Любовь Степушова
Вторая нефть: мёд стал самым перспективным российским продуктом для экспорта
Розы почернели после зимы? Узнайте, как спасти любимые цветы
Здесь идеальный отдых: спокойные воды, белоснежный песок и шикарные курорты
Здесь идеальный отдых: спокойные воды, белоснежный песок и шикарные курорты
Последние материалы
ПП-блины, которые не рвутся и не липнут – секрет прост, но о нём мало кто знает
Мясо для детей: что действительно полезно, а что просто привычка родителей
Не торопитесь выбрасывать листья замиокулькаса — они могут дать новую жизнь
Поздний завтрак или ранний ужин? Вот что действительно важно
GM и Honda объединились, чтобы создать новый двигатель будущего
Забудьте про химию: вот чем нужно мыть деревянные шкафы
Цветоводы в шоке: эта добавка превращает пересадку в чудо — растения оживают на глазах
Она сбежала, но не сдалась: невероятная история Зои из Пенсильвании
Гастрономическая карта Испании: где попробовать незабываемые блюда
Привлекательность без вульгарности: секреты сексуального, но утонченного стиля
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.