Она сбежала, но не сдалась: невероятная история Зои из Пенсильвании

В марте 2024 года собака по кличке Зои, швейцарский зенненхунд, сбежала из своего двора и бесследно исчезла. Почти год её семья не теряла надежды, что когда-нибудь найдёт её. И этот момент настал: спустя 336 дней Зои вернулась домой, а её трогательное воссоединение с хозяевами попало на видео.
Как Зои выжила в дикой природе
История Зои не просто душещипательная, но и невероятная. Как выяснилось, собака почти год жила в дикой природе, питаясь тем, что находила, и избегая людей. Однако волонтёры организации Find Toby смогли отследить её и аккуратно поймать, чтобы вернуть в безопасный дом.
Теперь семья Зои помогает ей адаптироваться к жизни дома. "Много любви и терпения", — именно так они описывают процесс её возвращения.
Почему Зои так сложно доверять людям
Как рассказали хозяева, Зои была спасена с питомника-щенячьей фабрики, где подвергалась жестокому обращению. Поэтому она с трудом доверяет людям, и её адаптация требует особого подхода.
Как помочь собаке вернуть доверие
Опытные владельцы и специалисты дали советы, как можно помочь Зои и другим собакам в подобной ситуации. Один из популярных методов — предложение угощений без принуждения. Владелец может просто оставлять лакомства рядом, не заставляя собаку контактировать.
"На данный момент вы — её человек. Тот факт, что у неё есть кто-то, кому она готова доверять, — уже огромный шаг", — написал один из комментаторов.
Найти Тоби: волонтёры, возвращающие потерянных животных домой
Организация Find Toby in Pennsylvania, которая помогла спасти Зои, занимается поиском потерянных домашних животных. Она была основана в 2012 году и уже помогла множеству семей воссоединиться со своими любимцами.
Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
Можно ли поворачивать, если горит основной зелёный, но стрелка не работает? Разбираемся в правилах ПДД и штрафах за неправильный проезд.