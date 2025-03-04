Лоток и котёнок: как не стать жертвой утренних неприятных сюрпризов

2:55 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Когда в вашем доме появляется котёнок, одной из первых задач становится приучение его к лотку. Это не только важно для поддержания чистоты в доме, но и для комфортной жизни всех обитателей. Как же приучить котёнка к лотку быстро и без стресса?

Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Котенок

Когда начинать приучение котёнка к лотку?

Маленькие кошки — прирождённые чистюли, и в любом возрасте они могут освоить правила гигиены. Чем младше котёнок, тем быстрее он привыкает к новой привычке. Начинать обучение стоит сразу, как только котёнок оказался в вашем доме. Если животное уже было с мамой, оно, вероятно, знакомо с лотком, так как наблюдало за её поведением.

Для маленького котёнка, примерно в 3-4 недели, начинают формироваться навыки контроля за своим телом. В 1,5-2 месяца он уже способен запомнить, где находится лоток, а в 3-4 месяца проще всего приучить его к туалету. В возрасте 5-6 месяцев можно попытаться научить его использовать унитаз. Для этого нужно сначала поставить лоток возле унитаза и постепенно поднимать его, пока не достигнете уровня сиденья. После этого можно попробовать использовать специальную насадку на унитаз.

Советы для быстрого освоения лотка

Чтобы котёнок быстрее освоился, соблюдайте несколько правил:

Лоток должен быть в укромном месте, куда котёнок может спокойно добраться.

Не размещайте лоток рядом с едой или водой — кошки не любят туалет рядом с местом, где едят.

Для котёнка удобнее всего будет лоток с бортиками — это помогает ему ориентироваться в ограниченном пространстве.

Следите за поведением питомца — как только он начинает суетиться или пытаться присесть, сразу посадите его в лоток.

Не ставьте лоток на ковёр или на впитывающее покрытие, чтобы не было проблем с уборкой.

Подготовка и ошибки

Если котёнок всё-таки не использует лоток, не стоит его ругать. Это может привести к тому, что он начнёт искать более укромные места для своих "нужд". Важно проявлять терпение и настойчивость. Когда котёнок делает свои дела в неподобающем месте, используйте специальные средства для нейтрализации запахов и привлеките его к лотку.

Если котёнок продолжает ошибаться, понаблюдайте за его поведением — возможно, он не хочет использовать лоток из-за его неудобства или запаха. Попробуйте изменить наполнитель или место расположения лотка. С течением времени котёнок научится использовать его правильно.

Приучение котёнка к лотку — процесс, требующий терпения и внимания. Однако при правильном подходе котёнок быстро освоит этот навык, а ваша жизнь станет гораздо комфортнее.

Уточнения

Котёнок (мн. ч. котята) — детёныш кошки (лат. Felis catus) или других представителей семейства кошачьих.

