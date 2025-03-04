Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Провен - средневековая тайна в часе от Парижа
Первый звонок деменции: совершенно неочевидный признак в питании
Забудьте о скучных закусках: пикантные и хрустящие сырные трубочки сразят всех наповал
Американский миллиардер: Украина проигрывает в конфликте
Бензиновая эпоха подходит к концу: Германия делает ставку на электрички
Долой ипотечное рабство: рождение ребёнка освободит от долгов?
Пилатес или йога: выберите идеальную практику для улучшения здоровья и гибкости своего тела
Приехали весной на дачу — а от неё почти ничего не осталось: виноваты эти вредители
Россия готовится к 8 Марта: цветы подорожали, а спрос взлетел

Лоток и котёнок: как не стать жертвой утренних неприятных сюрпризов

2:55
Зоосфера

Когда в вашем доме появляется котёнок, одной из первых задач становится приучение его к лотку. Это не только важно для поддержания чистоты в доме, но и для комфортной жизни всех обитателей. Как же приучить котёнка к лотку быстро и без стресса?

Котенок
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Котенок

Когда начинать приучение котёнка к лотку?

Маленькие кошки — прирождённые чистюли, и в любом возрасте они могут освоить правила гигиены. Чем младше котёнок, тем быстрее он привыкает к новой привычке. Начинать обучение стоит сразу, как только котёнок оказался в вашем доме. Если животное уже было с мамой, оно, вероятно, знакомо с лотком, так как наблюдало за её поведением.

Для маленького котёнка, примерно в 3-4 недели, начинают формироваться навыки контроля за своим телом. В 1,5-2 месяца он уже способен запомнить, где находится лоток, а в 3-4 месяца проще всего приучить его к туалету. В возрасте 5-6 месяцев можно попытаться научить его использовать унитаз. Для этого нужно сначала поставить лоток возле унитаза и постепенно поднимать его, пока не достигнете уровня сиденья. После этого можно попробовать использовать специальную насадку на унитаз.

Советы для быстрого освоения лотка

Чтобы котёнок быстрее освоился, соблюдайте несколько правил:

  • Лоток должен быть в укромном месте, куда котёнок может спокойно добраться.
  • Не размещайте лоток рядом с едой или водой — кошки не любят туалет рядом с местом, где едят.
  • Для котёнка удобнее всего будет лоток с бортиками — это помогает ему ориентироваться в ограниченном пространстве.
  • Следите за поведением питомца — как только он начинает суетиться или пытаться присесть, сразу посадите его в лоток.
  • Не ставьте лоток на ковёр или на впитывающее покрытие, чтобы не было проблем с уборкой.

Подготовка и ошибки

Если котёнок всё-таки не использует лоток, не стоит его ругать. Это может привести к тому, что он начнёт искать более укромные места для своих "нужд". Важно проявлять терпение и настойчивость. Когда котёнок делает свои дела в неподобающем месте, используйте специальные средства для нейтрализации запахов и привлеките его к лотку.

Если котёнок продолжает ошибаться, понаблюдайте за его поведением — возможно, он не хочет использовать лоток из-за его неудобства или запаха. Попробуйте изменить наполнитель или место расположения лотка. С течением времени котёнок научится использовать его правильно.

Приучение котёнка к лотку — процесс, требующий терпения и внимания. Однако при правильном подходе котёнок быстро освоит этот навык, а ваша жизнь станет гораздо комфортнее.

Уточнения

Котёнок (мн. ч. котята) — детёныш кошки (лат. Felis catus) или других представителей семейства кошачьих.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Корейская косметика больше не доминирует на рынке: причины падения популярности
Красота и стиль
Корейская косметика больше не доминирует на рынке: причины падения популярности Аудио 
Ошибка в расчетах: модели термоядерных реакторов оказались далеки от реальности
Наука и техника
Ошибка в расчетах: модели термоядерных реакторов оказались далеки от реальности Аудио 
Простой способ вернуть густоту волос, о котором вы не знали
Красота и стиль
Простой способ вернуть густоту волос, о котором вы не знали Аудио 
Популярное
Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов

Можно ли поворачивать, если горит основной зелёный, но стрелка не работает? Разбираемся в правилах ПДД и штрафах за неправильный проезд.

Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов
Одежда, которая мгновенно делает женщину более привлекательной в глазах мужчин
Одежда, которая мгновенно делает женщину более привлекательной в глазах мужчин
Десять вещей, которые сделают ваш гардероб невероятно стильным и универсальным
Посеешь в марте — соберёшь в августе: как не промахнуться со сроками
Крылатая ракета Х-101. Почему она стала головной болью Запада Дмитрий Плотников Премьера спектакля Цилиндр в Театре на Трубной: остроумная афера неаполитанцев и флаг отчаяния Анжела Якубовская У России появился союзник по исправлению ситуации в Сирии — Израиль Любовь Степушова
Вторая нефть: мёд стал самым перспективным российским продуктом для экспорта
Розы почернели после зимы? Узнайте, как спасти любимые цветы
Здесь идеальный отдых: спокойные воды, белоснежный песок и шикарные курорты
Здесь идеальный отдых: спокойные воды, белоснежный песок и шикарные курорты
Последние материалы
Первый звонок деменции: совершенно неочевидный признак в питании
Забудьте о скучных закусках: пикантные и хрустящие сырные трубочки сразят всех наповал
Американский миллиардер: Украина проигрывает в конфликте
Лоток и котёнок: как не стать жертвой утренних неприятных сюрпризов
Бензиновая эпоха подходит к концу: Германия делает ставку на электрички
Долой ипотечное рабство: рождение ребёнка освободит от долгов?
Пилатес или йога: выберите идеальную практику для улучшения здоровья и гибкости своего тела
Приехали весной на дачу — а от неё почти ничего не осталось: виноваты эти вредители
Россия готовится к 8 Марта: цветы подорожали, а спрос взлетел
Роналду в опасности в Иране: знаменитому футболисту может грозить до 100 ударов плетью
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.