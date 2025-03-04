Собака снова гадит дома? Разбираемся, в чём причина и как это исправить

2:48 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если ваш питомец внезапно начал оставлять "сюрпризы" в доме, не спешите ругаться. Взрослая собака, которая давно приучена к улице, может начать нарушать правила из-за стресса, болезни или изменений в жизни. Разбираемся, как помочь любимцу и вернуть привычный порядок.

Фото: Wikipedia by Emily Killian Molina, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Зубы собаки

Проверьте здоровье

Первое, что нужно сделать — записаться на приём к ветеринару. Частое мочеиспускание, недержание или неожиданные "промахи" могут быть симптомами цистита, почечных проблем или даже неврологических нарушений. Если здоровье в порядке, значит, причина кроется в психологическом состоянии собаки.

Стресс и перемены: как это влияет на поведение

Собаки — создания привычки. Любое изменение в графике, переезд, ремонт или появление новых людей могут вызвать тревогу. В таких случаях питомец может чувствовать себя неуверенно и метить территорию или просто забывать про правила.

Что делать?

Составьте "расписание доверия" : гуляйте в одно и то же время, придерживайтесь знакомых маршрутов.

: гуляйте в одно и то же время, придерживайтесь знакомых маршрутов. Выбирайте тихие места : резкие звуки, толпа или агрессивные собаки могут вызывать напряжение.

: резкие звуки, толпа или агрессивные собаки могут вызывать напряжение. Дайте время освоиться: 5-10 минут на обнюхивание территории помогут питомцу почувствовать себя увереннее.

Как понять, что собака хочет в туалет?

Если питомец начинает беспокойно крутиться, скулить, нюхать пол или прятаться — это сигнал. Не ждите, пока случится "авария", сразу выводите на улицу.

Если причина кроется в недавних изменениях (ремонт, гости, появление другого питомца), попробуйте временно минимизировать раздражители. Например:

Оставьте собаке тихую комнату, когда приходят гости.

Используйте успокаивающие феромоновые спреи.

Добавьте больше прогулок, чтобы помочь адаптироваться.

Не наказывайте — поощряйте!

Крики, наказания и тем более "тыкание носом" только усиливают тревогу. Правильная тактика — похвала и положительное подкрепление. Каждый раз, когда собака делает всё правильно, хвалите её, давайте лакомство и радостно общайтесь.

Дополнительно используйте ферментные средства для уборки, которые устраняют запах мочи. Если питомец чувствует старые следы, он может продолжить ходить туда же.

Когда обращаться к зоопсихологу?

Если за неделю ситуация не улучшается, возможно, причина кроется глубже: страхи, тревожность или даже травмы из прошлого. В этом случае поможет специалист, который выявит проблему и подберёт метод коррекции поведения.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

