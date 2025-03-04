Собака снова гадит дома? Разбираемся, в чём причина и как это исправить

Если ваш питомец внезапно начал оставлять "сюрпризы" в доме, не спешите ругаться. Взрослая собака, которая давно приучена к улице, может начать нарушать правила из-за стресса, болезни или изменений в жизни. Разбираемся, как помочь любимцу и вернуть привычный порядок.
Первое, что нужно сделать — записаться на приём к ветеринару. Частое мочеиспускание, недержание или неожиданные "промахи" могут быть симптомами цистита, почечных проблем или даже неврологических нарушений. Если здоровье в порядке, значит, причина кроется в психологическом состоянии собаки.
Собаки — создания привычки. Любое изменение в графике, переезд, ремонт или появление новых людей могут вызвать тревогу. В таких случаях питомец может чувствовать себя неуверенно и метить территорию или просто забывать про правила.
Что делать?
Если питомец начинает беспокойно крутиться, скулить, нюхать пол или прятаться — это сигнал. Не ждите, пока случится "авария", сразу выводите на улицу.
Если причина кроется в недавних изменениях (ремонт, гости, появление другого питомца), попробуйте временно минимизировать раздражители. Например:
Крики, наказания и тем более "тыкание носом" только усиливают тревогу. Правильная тактика — похвала и положительное подкрепление. Каждый раз, когда собака делает всё правильно, хвалите её, давайте лакомство и радостно общайтесь.
Дополнительно используйте ферментные средства для уборки, которые устраняют запах мочи. Если питомец чувствует старые следы, он может продолжить ходить туда же.
Если за неделю ситуация не улучшается, возможно, причина кроется глубже: страхи, тревожность или даже травмы из прошлого. В этом случае поможет специалист, который выявит проблему и подберёт метод коррекции поведения.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
Можно ли поворачивать, если горит основной зелёный, но стрелка не работает? Разбираемся в правилах ПДД и штрафах за неправильный проезд.