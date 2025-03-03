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Лишний вес – короткая жизнь: Ожирение у кошек сокращает продолжительность жизни

Ожирение у кошек – тихий убийца! Раскрываем 9 главных угроз для здоровья
3:06
Зоосфера

Многие владельцы кошек считают упитанного питомца милым и забавным, однако лишний вес у кошек это серьезная проблема, несущая в себе целый ряд рисков для здоровья и значительно сокращающая продолжительность их жизни.

Мейн-кун жует кошачью траву
Фото: commons.wikimedia.org by ЛизаСимпсон, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Мейн-кун жует кошачью траву

Ожирение у кошек, как и у людей, может стать причиной развития опасных заболеваний и привести к преждевременной смерти. Поэтому важно знать, как распознать признаки ожирения у вашего питомца и предпринять необходимые меры для нормализации его веса.

Вот 9 основных рисков, связанных с ожирением у кошек:

  • Сахарный диабет: Ожирение значительно повышает риск развития диабета у кошек, так как жировые клетки снижают чувствительность к инсулину.
  • Болезни суставов: Лишний вес оказывает дополнительную нагрузку на суставы, что может привести к развитию артрита и других заболеваний опорно-двигательного аппарата.
  • Сердечно-сосудистые заболевания: Ожирение увеличивает риск развития болезней сердца, таких как кардиомиопатия и гипертония.
  • Проблемы с дыханием: Лишний вес может затруднять дыхание у кошек, особенно в жаркую погоду или при физических нагрузках.
  • Заболевания печени: Ожирение может привести к развитию жировой дистрофии печени (гепатолипидозу), серьезному заболеванию, которое может привести к печеночной недостаточности.
  • Снижение иммунитета: Ожирение ослабляет иммунную систему, делая кошку более восприимчивой к инфекциям и другим заболеваниям.
  • Проблемы с кожей и шерстью: Ожирение может привести к ухудшению состояния кожи и шерсти, появлению перхоти и зуда.
  • Снижение активности: Кошки с лишним весом становятся менее активными и подвижными, что еще больше усугубляет проблему ожирения.
  • Сокращение продолжительности жизни: В целом, ожирение значительно сокращает продолжительность жизни кошек, лишая их нескольких лет счастливой и здоровой жизни.

Что делать, если ваша кошка страдает ожирением?

  • Обратитесь к ветеринару: Ветеринарный врач проведет обследование и определит причину ожирения, а также разработает индивидуальный план питания и физических нагрузок для вашей кошки.
  • Измените рацион питания: Перейдите на корм для кошек с избыточным весом или низкокалорийный корм. Строго соблюдайте рекомендованную дозировку и не перекармливайте кошку.
  • Увеличьте физическую активность: Обеспечьте кошке достаточно места для игр и физических упражнений. Используйте игрушки, чтобы стимулировать ее активность.
  • Контролируйте вес: Регулярно взвешивайте кошку и следите за изменением ее веса.

Помните, что забота о здоровье вашего питомца это ваша ответственность. Вовремя принятые меры помогут вашей кошке вернуться к здоровому весу и прожить долгую и счастливую жизнь.

Уточнения

Ожире́ние (лат. adipositas — «ожирение» и obesitas — «полнота, тучность, откормленность») — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью. У взрослых людей ожирению соответствует индекс массы тела (ИМТ), больший или равный 30.
 

Автор Татьяна Пономарева
Татьяна Пономарева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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