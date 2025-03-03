Как понять, что ваша собака страдает от тревожности: что с этим делать

3:30 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Вы когда-нибудь замечали, что ваш песик ведет себя беспокойно, когда остается один? Или, может быть, он боится громких звуков и новых людей? Многие владельцы не догадываются, что их питомцы подвержены тревожности так же, как и люди. Разберемся, как распознать проблему и что с этим делать.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Собака спит с хозяином

Почему у собак возникает тревожность

Тревожность у собак может развиваться по разным причинам:

Разлука с хозяином. Уезжая в отпуск или даже просто надолго оставляя питомца одного, можно спровоцировать у него стресс.

Уезжая в отпуск или даже просто надолго оставляя питомца одного, можно спровоцировать у него стресс. Испуг. Громкие звуки, фейерверки, гроза или внезапные изменения в окружении могут вызывать у собаки страх.

Громкие звуки, фейерверки, гроза или внезапные изменения в окружении могут вызывать у собаки страх. Изменение привычного уклада. Переезд, появление нового человека или животного в доме способны стать причиной беспокойства.

Переезд, появление нового человека или животного в доме способны стать причиной беспокойства. Недостаточная социализация. Собаки, которых забрали из приюта или спасли с улицы, часто испытывают тревожность из-за отсутствия опыта взаимодействия с окружающим миром.

Как распознать тревожность у собаки

Если ваш питомец ведет себя необычно, стоит обратить внимание на следующие признаки тревожности:

Частый и беспричинный лай или вой

Грызет мебель, обувь, разрушает предметы в доме

Чешется без явной причины

Копает ямы в доме или на улице

Боится людей, других собак, избегает контакта

Двигается по кругу, как будто не может остановиться

Облизывает себя слишком часто

Если у вашей собаки присутствуют эти симптомы, важно обратиться к ветеринару. Он поможет исключить медицинские причины и подскажет, как правильно справляться с тревожностью.

Как помочь собаке преодолеть тревожность

Чтобы снизить уровень тревожности у питомца, важно создать комфортные условия и правильно подойти к воспитанию:

1. Безопасное место

Обеспечьте собаке уютный уголок, где она сможет уединиться. Это может быть мягкая подстилка, домик или отдельная зона в комнате.

2. Физическая активность

Регулярные прогулки, бег, игры с мячом или другими игрушками помогают собаке расходовать энергию и снижать уровень стресса.

3. Социализация и обучение

Постепенно знакомьте собаку с новыми людьми и животными, хвалите за спокойное поведение, обучайте командам. Это поможет ей стать увереннее.

4. Спокойная атмосфера в доме

Избегайте громких звуков, резких движений и крика. Тихая музыка или звуки природы могут помочь собаке расслабиться.

5. Профессиональная помощь

Иногда требуется консультация зоопсихолога. Специалист поможет скорректировать поведение питомца и научит владельца правильно реагировать на тревожные проявления.

Лекарственная поддержка

В некоторых случаях ветеринар может порекомендовать мягкие успокаивающие препараты. Они изготавливаются из безопасных компонентов и имеют накопительный эффект, помогая собаке справляться со стрессом.

Главное — ваша забота

Больше ласки, терпения и внимания — и ваш четвероногий друг обязательно почувствует себя увереннее и спокойнее. Заботьтесь о его эмоциональном состоянии так же, как о физическом, и он ответит вам любовью и преданностью.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

