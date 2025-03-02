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Какая кошка принесёт вам благополучие? Оказывается, всё зависит от окраса

2:00
Зоосфера

Кошки — не только милые и грациозные питомцы, но и настоящие хранители домашнего уюта. Считается, что определённые окрасы и обстоятельства появления животного в доме могут повлиять на судьбу хозяина. Какие же кошки привлекают удачу, благополучие и счастье?

Сердитая кошка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Сердитая кошка

Какие кошки считаются символами удачи?

1. Черная кошка — защитник от бед

Долгое время черных кошек ассоциировали с мистикой, но в реальности эти животные считаются талисманами защиты. Они отпугивают неприятности, привлекают достаток и создают в доме энергетический барьер от негатива.

Если в вашем доме живёт черная кошка — нищета и проблемы будут обходить его стороной.

2. Трехцветная кошка — символ гармонии и счастья

Кошки с трёхцветным окрасом (особенно с белым, рыжим и черным цветами) считаются притягивающими удачу. Они несут в дом гармонию и семейное благополучие, защищая своих владельцев от ссор и конфликтов.

Если хотите привлечь счастье и мир в семье, заведите трехцветную кошку.

3. Спасенная кошка — знак доброй судьбы

Кошки, которых подобрали на улице или взяли из приюта, обладают особой энергетикой. Они возвращают добро, даря хозяину удачу, крепкое здоровье и долгую жизнь.

Но есть важное правило: нельзя обижать или выгонять спасённого питомца. В противном случае удача может отвернуться.

Кошка в доме — к благополучию?

Считается, что кошки не только приносят удачу, но и помогают хозяину справляться с негативной энергией. Если питомец любит спать рядом или трётся о ноги — значит, он забирает на себя тревоги и усталость, очищая пространство от негатива.

А какой окрас у вашей кошки? Может быть, она уже приносит вам счастье, просто вы этого не замечаете?

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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