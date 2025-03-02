Хотите, чтобы собака слушалась вас в любой ситуации? Вот что для этого нужно

3:22 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Прогулка с собакой — это не просто выход на улицу, а возможность наладить контакт и закрепить дисциплину. Однако многие владельцы сталкиваются с проблемой: питомец игнорирует команды, убегает, отвлекается или вообще не воспринимает хозяина всерьёз.

Фото: commons.wikimedia.org by Rock City Kennels, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Собака порода Американский булли

Разбираемся, почему собака не слушается на улице и что с этим делать.

Почему собака игнорирует команды?

1. Особенности породы

Некоторые породы от природы обладают независимым характером и склонны к самостоятельному принятию решений. Например:

Французские бульдоги — своенравны и могут "забывать" команды, если им неинтересно.

Акита-ину — относятся к хозяину скорее как к партнёру, чем к лидеру, и не любят слепо подчиняться.

Если у вас порода с выраженной самостоятельностью, обучение потребует больше терпения и мотивации.

2. Редкие прогулки

Если собака недостаточно гуляет, она воспринимает выход на улицу как праздник и забывает о командах. Чтобы питомец был внимательным, ему нужно достаточно времени для активности.

Что делать?

Увеличить время прогулок.

Начинать занятия после того, как собака выплеснула энергию (побегала, поиграла).

3. Доминирование и ошибки в воспитании

Если питомец считает себя главным, он не будет подчиняться командам. Это часто происходит, если:

собаку не учили послушанию с раннего возраста;

команда "ко мне" всегда заканчивалась тем, что прогулка завершалась (и собака поняла, что подходить к хозяину — невыгодно).

Что делать?

Закрепить правило лидерства: хозяин даёт команды и решает, когда гулять, играть и есть.

Поощрять питомца за выполнение команд лакомствами и похвалой.

Если собака убегает — не ловите её с раздражением. Зовите спокойно и вознаграждайте за возвращение.

Как научить собаку слушаться на улице?

Тренируйте команды дома и на поводке

Прежде чем требовать от собаки послушания в парке, убедитесь, что она идеально выполняет команды в спокойной обстановке. Используйте лакомства

На прогулке вокруг много отвлекающих факторов. Чтобы быть интереснее, чем посторонние запахи и другие собаки, используйте вкусные поощрения. Не используйте команду "ко мне" для окончания прогулки

Если собака поняла, что "ко мне" = конец веселья, она просто перестанет слушаться. Сделайте так, чтобы команда вызывала у неё позитивные эмоции: после подхода дайте лакомство, поиграйте и продолжите прогулку. Следите за своим голосом и поведением

Не зовите собаку раздражённым или угрожающим тоном. Если она боится, что её накажут, она просто не подойдёт. Закрепляйте авторитет хозяина

Владелец должен быть спокойным, уверенным и последовательным. Если собака не слушается, но получает вкусняшки или внимание за плохое поведение — она поймёт, что это выгодно.

Если питомец продолжает игнорировать команды, можно обратиться к кинологу. Иногда проблема кроется в неверном подходе или недостаточном контакте между собакой и хозяином.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

