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Хотите, чтобы собака слушалась вас в любой ситуации? Вот что для этого нужно

3:22
Зоосфера

Прогулка с собакой — это не просто выход на улицу, а возможность наладить контакт и закрепить дисциплину. Однако многие владельцы сталкиваются с проблемой: питомец игнорирует команды, убегает, отвлекается или вообще не воспринимает хозяина всерьёз.

Собака порода Американский булли
Фото: commons.wikimedia.org by Rock City Kennels, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Собака порода Американский булли

Разбираемся, почему собака не слушается на улице и что с этим делать.

Почему собака игнорирует команды?

1. Особенности породы
Некоторые породы от природы обладают независимым характером и склонны к самостоятельному принятию решений. Например:

  • Французские бульдоги — своенравны и могут "забывать" команды, если им неинтересно.
  • Акита-ину — относятся к хозяину скорее как к партнёру, чем к лидеру, и не любят слепо подчиняться.

Если у вас порода с выраженной самостоятельностью, обучение потребует больше терпения и мотивации.

2. Редкие прогулки
Если собака недостаточно гуляет, она воспринимает выход на улицу как праздник и забывает о командах. Чтобы питомец был внимательным, ему нужно достаточно времени для активности.

Что делать?

  • Увеличить время прогулок.
  • Начинать занятия после того, как собака выплеснула энергию (побегала, поиграла).

3. Доминирование и ошибки в воспитании
Если питомец считает себя главным, он не будет подчиняться командам. Это часто происходит, если:

  • собаку не учили послушанию с раннего возраста;
  • команда "ко мне" всегда заканчивалась тем, что прогулка завершалась (и собака поняла, что подходить к хозяину — невыгодно).

Что делать?

  • Закрепить правило лидерства: хозяин даёт команды и решает, когда гулять, играть и есть.
  • Поощрять питомца за выполнение команд лакомствами и похвалой.
  • Если собака убегает — не ловите её с раздражением. Зовите спокойно и вознаграждайте за возвращение.

Как научить собаку слушаться на улице?

  1. Тренируйте команды дома и на поводке
    Прежде чем требовать от собаки послушания в парке, убедитесь, что она идеально выполняет команды в спокойной обстановке.

  2. Используйте лакомства
    На прогулке вокруг много отвлекающих факторов. Чтобы быть интереснее, чем посторонние запахи и другие собаки, используйте вкусные поощрения.

  3. Не используйте команду "ко мне" для окончания прогулки
    Если собака поняла, что "ко мне" = конец веселья, она просто перестанет слушаться. Сделайте так, чтобы команда вызывала у неё позитивные эмоции: после подхода дайте лакомство, поиграйте и продолжите прогулку.

  4. Следите за своим голосом и поведением
    Не зовите собаку раздражённым или угрожающим тоном. Если она боится, что её накажут, она просто не подойдёт.

  5. Закрепляйте авторитет хозяина
    Владелец должен быть спокойным, уверенным и последовательным. Если собака не слушается, но получает вкусняшки или внимание за плохое поведение — она поймёт, что это выгодно.

Если питомец продолжает игнорировать команды, можно обратиться к кинологу. Иногда проблема кроется в неверном подходе или недостаточном контакте между собакой и хозяином.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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