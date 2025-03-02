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Собака отказывается от корма? Вот что вы делаете не так

3:20
Зоосфера

Некоторые владельцы сталкиваются с проблемой: собака не хочет есть сухой корм и ждёт, пока ей предложат что-то более вкусное. В большинстве случаев это не каприз, а выученное поведение, связанное с привычками, средой или качеством пищи.

Мальтипу
Фото: flickr.com by Энн, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Мальтипу

Разбираемся, почему собака может отказываться от корма и что делать, чтобы питомец ел с аппетитом.

Почему собака перестала есть корм?

1. Возможные проблемы со здоровьем
Прежде чем искать другие причины, исключите болезни. Потеря аппетита — один из первых признаков инфекций, проблем с желудком, зубами или депрессии. Если собака резко перестала есть, обязательно проконсультируйтесь с ветеринаром.

2. Резкая смена рациона
Если вы недавно сменили корм, у собаки может возникнуть отказ от пищи. Новый рацион нужно вводить постепенно, добавляя его в старый корм в течение 7-10 дней.

3. Низкое качество корма
Собаки чувствительны к вкусу и запаху. Если корм содержит много химии, у него низкое качество ингредиентов или он просто несвежий, питомец откажется его есть. Проверяйте состав и выбирайте корма с высоким содержанием мяса и натуральных компонентов.

4. Переедание или перекармливание лакомствами
Если собака получает слишком много угощений, она может терять интерес к обычной еде. Также аппетит снижается, если питомца часто подкармливают остатками со стола.

5. Стресс или депрессия
Собаки, как и люди, могут терять аппетит из-за стресса. Причины — смена дома, появление нового питомца, недостаток прогулок или внимания.

Что делать, если собака отказывается от сухого корма?

  1. Не давать альтернативу
    Если собака отказывается от корма и ждёт лакомств, важно не идти на уступки. Не предлагайте другую еду сразу — иначе питомец поймёт, что можно капризничать.

  2. Смешивайте корм с бульоном или водой
    Чтобы сделать корм более ароматным и вкусным, можно:

  • добавить немного тёплой воды — это особенно актуально зимой;
  • использовать бульон без соли и специй — это придаст еде дополнительный вкус.

  1. Чёткий режим кормления
    Давайте корм в одно и то же время, разделяя его на два приёма пищи (утром и вечером). Если собака не съела еду за 15-20 минут, уберите миску до следующего кормления.

  2. Больше физической активности
    У собаки должен быть активный распорядок дня. После долгой прогулки или тренировки питомец съест еду с большим аппетитом.

  3. Не кормите собаку со стола
    Люди часто портят собаке аппетит, давая ей остатки еды. Это не только вредно для здоровья, но и формирует привычку ждать "что-то повкуснее".

  4. Поощряйте правильное поведение
    Когда собака ест корм, подкрепляйте её поведение голосом и ласками. Хвалите питомца за хорошее поведение, но не заменяйте похвалу лакомствами.

Если соблюдать эти рекомендации, большинство собак быстро привыкают к режиму и начинают есть корм без капризов.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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