Хотите, чтобы кошка была спокойной? Тогда избегайте этих ошибок

Кошки — существа независимые, капризные и очень чувствительные. Но даже если ваш питомец кажется невозмутимым, это не значит, что он не испытывает стресс. Многие привычные для человека вещи могут вызывать у кота тревогу, страх и даже агрессию. Разбираем основные факторы, которые сильно влияют на психику кошек.
Для кошки визит в клинику — настоящий стресс. Чтобы сделать его менее травматичным:
Кошки привязаны к территории, поэтому переезд вызывает у них тревогу. Облегчить адаптацию помогут:
Будь то другой питомец, ребёнок или новый человек в доме, кошка может испытывать стресс от перемен. Она может прятаться, отказываться от еды или даже проявлять агрессию. Как помочь?
Крики, громкая музыка, хлопки — всё это вызывает тревогу у кошек. У них острый слух, и даже незначительный для человека шум может стать для питомца стресс-фактором. Если кошка пугается, обеспечьте ей тихий уголок, где она сможет спрятаться.
Многие считают, что лазер — идеальная игрушка. Но кошки — хищники, и охота без результата приводит к фрустрации. Без возможности "поймать" добычу кошка испытывает раздражение и стресс. Лучше чередовать лазер с игрушками, которые можно хватать, кусать и царапать.
Кошки точат когти не только ради ухода за ними, но и чтобы пометить территорию. Если у питомца нет подходящего места для этого, он будет использовать диван или обои. Оптимальный вариант — не менее двух когтеточек на кошку, чтобы она могла выбрать удобное место.
Кошки — не просто пушистые создания, а умные охотники. Им важно развивать интеллект, иначе они начинают скучать и разрушать дом. Чтобы питомец был доволен:
Кошки не любят навязчивое внимание. Самая большая ошибка — насильно вытаскивать питомца из укрытия для знакомства с новыми людьми. Пусть кошка сама решит, когда ей комфортно выйти. Дайте ей пространство и возможность наблюдать за гостями на расстоянии.
Счастливая кошка — это не просто сытая и ласковая кошка. Это животное, которое чувствует себя в безопасности, живёт в предсказуемой среде и получает достаточно физической и умственной активности.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
Индия строит самый длинный газопровод в мире (2800 км)! Он начнёт работу в июне 2025 года. Проект стоимостью $1,3 млрд заменит бензовозы, удешевит логистику.