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Хотите, чтобы кошка была спокойной? Тогда избегайте этих ошибок

3:58
Зоосфера

Кошки — существа независимые, капризные и очень чувствительные. Но даже если ваш питомец кажется невозмутимым, это не значит, что он не испытывает стресс. Многие привычные для человека вещи могут вызывать у кота тревогу, страх и даже агрессию. Разбираем основные факторы, которые сильно влияют на психику кошек.

Бенгальская кошка
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бенгальская кошка

1. Посещение ветеринара

Для кошки визит в клинику — настоящий стресс. Чтобы сделать его менее травматичным:

  • Приучите питомца к переноске. Пусть она будет частью интерьера, а не только "тюрьмой" для поездок.
  • Используйте кошачьи феромоны, чтобы снизить тревожность.
  • Познакомьте питомца с ветеринаром без процедур, если это возможно.

2. Смена жилья

Кошки привязаны к территории, поэтому переезд вызывает у них тревогу. Облегчить адаптацию помогут:

  • сохранение старых вещей (лежанки, игрушки, когтеточки);
  • постепенное знакомство с новой обстановкой;
  • использование синтетических феромонов для комфорта.

3. Новый член семьи

Будь то другой питомец, ребёнок или новый человек в доме, кошка может испытывать стресс от перемен. Она может прятаться, отказываться от еды или даже проявлять агрессию. Как помочь?

  • Дайте кошке время привыкнуть.
  • Обеспечьте ей уединённое место.
  • Поощряйте положительное взаимодействие (через лакомства и игры).

4. Громкие звуки

Крики, громкая музыка, хлопки — всё это вызывает тревогу у кошек. У них острый слух, и даже незначительный для человека шум может стать для питомца стресс-фактором. Если кошка пугается, обеспечьте ей тихий уголок, где она сможет спрятаться.

5. Игра с лазером

Многие считают, что лазер — идеальная игрушка. Но кошки — хищники, и охота без результата приводит к фрустрации. Без возможности "поймать" добычу кошка испытывает раздражение и стресс. Лучше чередовать лазер с игрушками, которые можно хватать, кусать и царапать.

6. Отсутствие когтеточек

Кошки точат когти не только ради ухода за ними, но и чтобы пометить территорию. Если у питомца нет подходящего места для этого, он будет использовать диван или обои. Оптимальный вариант — не менее двух когтеточек на кошку, чтобы она могла выбрать удобное место.

7. Недостаток умственной стимуляции

Кошки — не просто пушистые создания, а умные охотники. Им важно развивать интеллект, иначе они начинают скучать и разрушать дом. Чтобы питомец был доволен:

  • давайте ему головоломки с едой (специальные кормушки-лабиринты);
  • прячьте лакомства в разных местах;
  • разыгрывайте охоту с помощью игрушек.

8. Знакомство с незнакомцами

Кошки не любят навязчивое внимание. Самая большая ошибка — насильно вытаскивать питомца из укрытия для знакомства с новыми людьми. Пусть кошка сама решит, когда ей комфортно выйти. Дайте ей пространство и возможность наблюдать за гостями на расстоянии.

Как помочь кошке справляться со стрессом?

  • Создайте спокойную и предсказуемую обстановку.
  • Обеспечьте кошке личное пространство, где она сможет уединиться.
  • Используйте феромоны для снижения тревожности.
  • Следите за режимом дня, чтобы кошка чувствовала стабильность.
  • Дарите питомцу разнообразные игрушки и активности.

Счастливая кошка — это не просто сытая и ласковая кошка. Это животное, которое чувствует себя в безопасности, живёт в предсказуемой среде и получает достаточно физической и умственной активности.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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