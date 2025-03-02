Хотите, чтобы кошка была спокойной? Тогда избегайте этих ошибок

3:58 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошки — существа независимые, капризные и очень чувствительные. Но даже если ваш питомец кажется невозмутимым, это не значит, что он не испытывает стресс. Многие привычные для человека вещи могут вызывать у кота тревогу, страх и даже агрессию. Разбираем основные факторы, которые сильно влияют на психику кошек.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бенгальская кошка

1. Посещение ветеринара

Для кошки визит в клинику — настоящий стресс. Чтобы сделать его менее травматичным:

Приучите питомца к переноске. Пусть она будет частью интерьера, а не только "тюрьмой" для поездок.

Используйте кошачьи феромоны, чтобы снизить тревожность.

Познакомьте питомца с ветеринаром без процедур, если это возможно.

2. Смена жилья

Кошки привязаны к территории, поэтому переезд вызывает у них тревогу. Облегчить адаптацию помогут:

сохранение старых вещей (лежанки, игрушки, когтеточки);

постепенное знакомство с новой обстановкой;

использование синтетических феромонов для комфорта.

3. Новый член семьи

Будь то другой питомец, ребёнок или новый человек в доме, кошка может испытывать стресс от перемен. Она может прятаться, отказываться от еды или даже проявлять агрессию. Как помочь?

Дайте кошке время привыкнуть.

Обеспечьте ей уединённое место.

Поощряйте положительное взаимодействие (через лакомства и игры).

4. Громкие звуки

Крики, громкая музыка, хлопки — всё это вызывает тревогу у кошек. У них острый слух, и даже незначительный для человека шум может стать для питомца стресс-фактором. Если кошка пугается, обеспечьте ей тихий уголок, где она сможет спрятаться.

5. Игра с лазером

Многие считают, что лазер — идеальная игрушка. Но кошки — хищники, и охота без результата приводит к фрустрации. Без возможности "поймать" добычу кошка испытывает раздражение и стресс. Лучше чередовать лазер с игрушками, которые можно хватать, кусать и царапать.

6. Отсутствие когтеточек

Кошки точат когти не только ради ухода за ними, но и чтобы пометить территорию. Если у питомца нет подходящего места для этого, он будет использовать диван или обои. Оптимальный вариант — не менее двух когтеточек на кошку, чтобы она могла выбрать удобное место.

7. Недостаток умственной стимуляции

Кошки — не просто пушистые создания, а умные охотники. Им важно развивать интеллект, иначе они начинают скучать и разрушать дом. Чтобы питомец был доволен:

давайте ему головоломки с едой (специальные кормушки-лабиринты);

прячьте лакомства в разных местах;

разыгрывайте охоту с помощью игрушек.

8. Знакомство с незнакомцами

Кошки не любят навязчивое внимание. Самая большая ошибка — насильно вытаскивать питомца из укрытия для знакомства с новыми людьми. Пусть кошка сама решит, когда ей комфортно выйти. Дайте ей пространство и возможность наблюдать за гостями на расстоянии.

Как помочь кошке справляться со стрессом?

Создайте спокойную и предсказуемую обстановку.

Обеспечьте кошке личное пространство, где она сможет уединиться.

Используйте феромоны для снижения тревожности.

Следите за режимом дня, чтобы кошка чувствовала стабильность.

Дарите питомцу разнообразные игрушки и активности.

Счастливая кошка — это не просто сытая и ласковая кошка. Это животное, которое чувствует себя в безопасности, живёт в предсказуемой среде и получает достаточно физической и умственной активности.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

