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Полосы скунсов расскажут о хищниках: ученые раскрыли неожиданную связь

1:17
Зоосфера

Исследование, осуществленное учеными Университета Бристоля, показало, что черно-белые полосы скунсов (Mephitis mephitis) изменяются в зависимости от присутствия хищников в их обитании.

Студент проводит наблюдение через микроскоп
Фото: Openverse by Vyatsu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Студент проводит наблюдение через микроскоп

В рамках работы было изучено 749 музейных образцов, и оказалось, что скунсы, обитающие в регионах с высокой плотностью хищников, таких как койоты и горные львы, имеют более симметричные и однородные полосы. В районах, свободных от угроз, скунсы демонстрируют больше разнообразия в окраске. Это объясняется меньшим отбором в условиях, где опасность от хищников снижена: в таких ситуациях предупреждающая окраска теряет свою первостепенную роль.

Кроме того, учеными было подтверждено правило Глогера, согласно которому скунсы, обитающие во влажных условиях, имеют более темный окрас меха, что способствует их маскировке в окружающей среде. В снежных регионах, наоборот, у них отмечается меньше белых участков, что способствует снижению риска быть замеченными хищниками.

Эти результаты подчеркивают значимость давления со стороны хищников и экологических условий в процессе эволюции окраски у животных.

Уточнения

Ску́нсовые (лат. Mephitidae) — семейство млекопитающих из отряда хищных. До недавнего времени скунсов относили к семейству куньих, однако молекулярные исследования дали основания выделить их в отдельное семейство, которое, возможно, ближе к енотовым.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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