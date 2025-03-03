Сердце размером с автомобиль: сколько на самом деле весит главный орган синего кита

1:31 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Сердце синих китов считается самым большим сердцем в мире и весит около тонны.

Фото: Wikimedia Commons by Gregory "Slobirdr" Smith is licensed under Public domain горбатый кит, хвост

Как дышат киты

Когда северные киты, такие как косатки, всплывают на поверхность и выдыхают своими огромными легкими, на поверхности воды появляется шлейф пара, похожий на фонтан. Пар образуется в результате конденсации теплого воздуха на холоде, точно так же, как мы получаем пар изо рта холодной зимой.

Как спят киты

Интересно, что киты спят очень короткие промежутки времени, длящиеся около 6-7 минут. Затем они просыпаются, всплывают на поверхность, делают несколько глубоких вдохов, а затем снова засыпают. Они проводят эти сеансы сна несколько раз в течение дня и ночи.

Почему киты находятся на грани исчезновения

Китобойный промысел, добыча нефти на шельфе, браконьерство, рыболовные сети, загрязнение океана – все это поставило морских гигантов на грань исчезновения.

Борьба за спасение этих млекопитающих является одной из приоритетных в деятельности различных природоохранных фондов.

Популяция китов сегодня ничтожно мала по сравнению с недавним прошлым. По оценкам биологов, в мировом океане насчитывается чуть более 1,3 миллиона китов, что составляет четверть от популяции до китобойного промысла, составлявшей 4-5 миллионов.

Уточнения

Киты́ (греч. κῆτος — «морское чудовище») — морские млекопитающие из инфраотряда китообразных, не относящиеся ни к дельфинам, ни к морским свиньям.

