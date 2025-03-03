Превратите шерсть кошки в шёлк: секреты, которые преобразят вашего питомца

Здоровая шерсть кошки должна быть блестящей и гладкой, а здоровая кожа должна быть упругой, не жирной, без покраснений и шелушения.
Если подшерсток отсутствует или его мало, можно использовать для расчесывания силиконовую рукавицу или щетку, которая удаляет лишние волосы и массирует кожу. Хорошо подойдет щетка с натуральной щетиной или расческа с тупыми зубьями.
Главное — не травмировать кожу питомца (у кошек она гораздо нежнее, чем, например, у человека). Регулярно расчесывайте животное с помощью специальной рукавицы, либо приобретая расческу или щетку-сликер. Таким образом, вы сможете своевременно вычесать любые выпадающие волоски.
Регулярные косметические процедуры помогут справиться с проблемами чрезмерной линьки. Регулярное мытье с использованием специальных шампуней, частое вычесывание различными щетками (отдельно для пушистого и остевого волоса). Также важно обеспечить своего питомца правильным и сбалансированным питанием.
В домашних условиях в качестве профилактики рекомендуется использовать специализированные капли или муссы, которые увлажняют кожу и шерсть вашего питомца.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
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