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Превратите шерсть кошки в шёлк: секреты, которые преобразят вашего питомца

Зоосфера

Здоровая шерсть кошки должна быть блестящей и гладкой, а здоровая кожа должна быть упругой, не жирной, без покраснений и шелушения.

Кошка ест
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кошка ест

Как ухаживать за шерстью кошки

Если подшерсток отсутствует или его мало, можно использовать для расчесывания силиконовую рукавицу или щетку, которая удаляет лишние волосы и массирует кожу. Хорошо подойдет щетка с натуральной щетиной или расческа с тупыми зубьями.

Главное — не травмировать кожу питомца (у кошек она гораздо нежнее, чем, например, у человека). Регулярно расчесывайте животное с помощью специальной рукавицы, либо приобретая расческу или щетку-сликер. Таким образом, вы сможете своевременно вычесать любые выпадающие волоски.

Что делать, если ваша кошка все время сильно линяет

Регулярные косметические процедуры помогут справиться с проблемами чрезмерной линьки. Регулярное мытье с использованием специальных шампуней, частое вычесывание различными щетками (отдельно для пушистого и остевого волоса). Также важно обеспечить своего питомца правильным и сбалансированным питанием.

Как увлажнить кожу кошки

В домашних условиях в качестве профилактики рекомендуется использовать специализированные капли или муссы, которые увлажняют кожу и шерсть вашего питомца.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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