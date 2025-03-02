Три дня без выгула — и собака больше не та: неожиданные последствия

Пропустили прогулку из-за дождя, потом из-за работы, а на третий день просто решили: "Ничего страшного, побегает дома"? Возможно, вы даже не догадываетесь, насколько это губительно для вашего питомца.
Для собаки выгул — это не только туалет и разминка. Это социальная жизнь, эмоции, новые впечатления и разрядка. И вот что происходит, если на 72 часа лишить её прогулок.
Питомец скучает, но пока терпит. Он может:
Если реакции нет, начинается стресс. Собака может грызть мебель, разбрасывать мусор, царапать двери. Это не вредность, а попытка "найти прогулку" самостоятельно.
Дефицит активности начинает отражаться на психике и здоровье:
Дальше — два варианта поведения:
Стресс достигает пика. В крови накапливается кортизол — гормон, который разрушает нервную систему, ухудшает иммунитет и может обострить хронические заболевания.
Прогулки для собак — это не просто беготня. Это учёба и социализация. Через запахи, звуки, встречи с другими животными собака познаёт мир. Если она лишена этого, могут развиться:
Но важно понимать: это экстренные меры. Собака без прогулок — это как человек без общения и движения. Она буквально теряет часть себя.
Так что, когда в следующий раз подумаете "да ладно, один день ничего не изменит" — вспомните, что вы отбираете у питомца его мир.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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