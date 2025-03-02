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Три дня без выгула — и собака больше не та: неожиданные последствия

2:45
Зоосфера

Пропустили прогулку из-за дождя, потом из-за работы, а на третий день просто решили: "Ничего страшного, побегает дома"? Возможно, вы даже не догадываетесь, насколько это губительно для вашего питомца.

Самоедская лайка
Фото: Flickr by Jimmy Baikovicius, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Самоедская лайка

Для собаки выгул — это не только туалет и разминка. Это социальная жизнь, эмоции, новые впечатления и разрядка. И вот что происходит, если на 72 часа лишить её прогулок.

Первые 24 часа: тревога нарастает

Питомец скучает, но пока терпит. Он может:

  • ходить за вами по пятам;
  • приносить игрушки, поводок;
  • ныть или слегка подвывать.

Если реакции нет, начинается стресс. Собака может грызть мебель, разбрасывать мусор, царапать двери. Это не вредность, а попытка "найти прогулку" самостоятельно.

48 часов: включаются инстинкты

Дефицит активности начинает отражаться на психике и здоровье:

  • собака гипервозбуждена, бегает по квартире, лает на любой звук;
  • появляются проблемы с кишечником — из-за отсутствия физической нагрузки могут быть как запоры, так и недержание;
  • нервная система на пределе, особенно у активных пород.

72 часа: организм не выдерживает

Дальше — два варианта поведения:

  1. Апатия. Собака вялая, лежит, отказывается от еды, игнорирует команды.
  2. Агрессия. Начинает защищать свою территорию, рычать, кусаться.

Стресс достигает пика. В крови накапливается кортизол — гормон, который разрушает нервную систему, ухудшает иммунитет и может обострить хронические заболевания.

Скрытые последствия: что остаётся за кадром

Прогулки для собак — это не просто беготня. Это учёба и социализация. Через запахи, звуки, встречи с другими животными собака познаёт мир. Если она лишена этого, могут развиться:

  • страхи и фобии;
  • неконтролируемая агрессия;
  • замкнутость или, наоборот, нервозность.

Что делать, если прогулка невозможна?

  • Устраивайте игры в квартире: кидайте мяч, прячьте лакомства, давайте задания на поиск.
  • Используйте нюхательные коврики и игрушки с запахами.
  • Маленькую собаку можно хотя бы вынести на улицу на руках — свежий воздух важен.

Но важно понимать: это экстренные меры. Собака без прогулок — это как человек без общения и движения. Она буквально теряет часть себя.

Так что, когда в следующий раз подумаете "да ладно, один день ничего не изменит" — вспомните, что вы отбираете у питомца его мир.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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