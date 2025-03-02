Кошка дерёт диван? Один гениальный трюк решит проблему навсегда

Когтеточка не спасает, а покрывала уже надоели? Если ваш пушистый друг превратил диван в жертву своих когтей, пора действовать нестандартно! Метод, о котором мы расскажем, изменит ваше представление о кошачьих привычках и поможет навсегда отучить питомца портить мебель.
Фото: commons.wikimedia.org by Фелиланд, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кошка на кровати
Почему кошка дерёт диван
Важно понять, что кот не делает это назло. Для него это естественная потребность:
Стачивать когти, чтобы они не врастали.
Разминать мышцы после сна.
Оставлять запаховые метки — на лапах есть специальные железы.
Если диван стал мишенью, значит, он идеально подходит для этих целей. Задача хозяина — сделать его неинтересным и предложить более привлекательную альтернативу.
Как отучить кошку точить когти о мебель
Шаг 1. Сделайте диван непривлекательным
Кошки не любят шуршащие и скользкие поверхности. Используем это в своих интересах:
Оберните любимые места питомца на диване пищевой плёнкой или фольгой.
Через несколько дней уберите плёнку и обработайте ткань смесью цитрусовых или лавандовых масел (2-3 капли на стакан воды). Кошки избегают резких запахов.
Шаг 2. Создайте достойную альтернативу
Если кошка лишится дивана, но не найдёт другого удобного места, она снова примется за мебель. Решение простое:
Возьмите картонную коробку и обмотайте её джутовой верёвкой.
Насыпьте внутрь кошачьей мяты — это сделает её суперпривлекательной.
Поставьте рядом с диваном.
Шаг 3. Приучите кошку к новой когтеточке
Каждый раз, когда питомец тянется к дивану, мягко переносите его к коробке.
Когда он начнёт точить когти о верёвку, поглаживайте его. Так у него появятся приятные ассоциации.
Шаг 4. Используйте секретный лайфхак
Играйте с кошкой прямо у дивана.
Используйте удочку с перьями, заставляя её прыгать и бегать.
После активной игры кошке обязательно захочется поточить когти — подведите её к новой когтеточке.
Со временем она поймёт, что новый ритуал приносит гораздо больше удовольствия, и диван останется целым.
Уточнения
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".