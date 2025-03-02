Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как обычный тюнинг может закончиться серьезными проблемами с ГИБДД
Постная выпечка, которая удивит всех — кофейный пирог с мёдом и орехами
Как получить мощные плети и обильный урожай огурцов — простой дачный лайфхак
Хотите собрать до 8 кг лука с квадратного метра? Выбирайте этот сорт
Волшебные города Германии, которые стоит увидеть в 2025 году
Три дня без выгула — и собака больше не та: неожиданные последствия
Сын Михаила Круга жаждет встречи с SHAMAN'ом: раскрыта неожиданная причина
Домашняя версия пасты Карбонара: просто, быстро и вкусно
Вся правда о диете карнивор: опасности, которые не говорят в рекламе

Кошка дерёт диван? Один гениальный трюк решит проблему навсегда

2:20
Зоосфера

Когтеточка не спасает, а покрывала уже надоели? Если ваш пушистый друг превратил диван в жертву своих когтей, пора действовать нестандартно! Метод, о котором мы расскажем, изменит ваше представление о кошачьих привычках и поможет навсегда отучить питомца портить мебель.

Кошка на кровати
Фото: commons.wikimedia.org by Фелиланд, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кошка на кровати

Почему кошка дерёт диван

Важно понять, что кот не делает это назло. Для него это естественная потребность:

  • Стачивать когти, чтобы они не врастали.
  • Разминать мышцы после сна.
  • Оставлять запаховые метки — на лапах есть специальные железы.

Если диван стал мишенью, значит, он идеально подходит для этих целей. Задача хозяина — сделать его неинтересным и предложить более привлекательную альтернативу.

Как отучить кошку точить когти о мебель

Шаг 1. Сделайте диван непривлекательным

Кошки не любят шуршащие и скользкие поверхности. Используем это в своих интересах:

  • Оберните любимые места питомца на диване пищевой плёнкой или фольгой.
  • Через несколько дней уберите плёнку и обработайте ткань смесью цитрусовых или лавандовых масел (2-3 капли на стакан воды). Кошки избегают резких запахов.

Шаг 2. Создайте достойную альтернативу

Если кошка лишится дивана, но не найдёт другого удобного места, она снова примется за мебель. Решение простое:

  • Возьмите картонную коробку и обмотайте её джутовой верёвкой.
  • Насыпьте внутрь кошачьей мяты — это сделает её суперпривлекательной.
  • Поставьте рядом с диваном.

Шаг 3. Приучите кошку к новой когтеточке

  • Каждый раз, когда питомец тянется к дивану, мягко переносите его к коробке.
  • Когда он начнёт точить когти о верёвку, поглаживайте его. Так у него появятся приятные ассоциации.

Шаг 4. Используйте секретный лайфхак

  • Играйте с кошкой прямо у дивана.
  • Используйте удочку с перьями, заставляя её прыгать и бегать.
  • После активной игры кошке обязательно захочется поточить когти — подведите её к новой когтеточке.

Со временем она поймёт, что новый ритуал приносит гораздо больше удовольствия, и диван останется целым.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Старость — не радость, если ты водитель в ЕС: за руль теперь пускают не всех
Авто
Старость — не радость, если ты водитель в ЕС: за руль теперь пускают не всех Аудио 
Ночной клуб ищет сотрудников: зарплата до 500 тысяч рублей
Экономика и бизнес
Ночной клуб ищет сотрудников: зарплата до 500 тысяч рублей Аудио 
Популярное
1,3 миллиарда долларов: Индия строит газопровод-монстр, который изменит весь рынок

Индия строит самый длинный газопровод в мире (2800 км)! Он начнёт работу в июне 2025 года. Проект стоимостью $1,3 млрд заменит бензовозы, удешевит логистику.

1,3 миллиарда долларов: Индия строит газопровод-монстр, который изменит весь рынок
Забудьте о 10 000 шагов: новый способ похудения, который реально работает
Забудьте о 10 000 шагов: новый способ похудения, который реально работает
Опасная мята: почему не стоит сажать её рядом с домом?
Злоумышленники их ненавидят, а хозяева обожают: топ-7 собак для охраны вашего дома
Выбор Зеленского. Война до последнего украинца во Львове Дмитрий Плотников Зеленский доигрался: США, КНР, РФ, Лондон и Киев ждут его смерти или ареста Олег Володин Зеленский устроил скандал в Вашингтоне. Кто режиссёр спектакля? Любовь Степушова
Кризис преодолён? Приднестровье вернуло долг за природный газ
Запеканка, которая исчезает со стола первой: пробуйте и не пожалеете
Высокие сапоги и короткие юбки: тренд весны 2025, который нельзя пропустить
Высокие сапоги и короткие юбки: тренд весны 2025, который нельзя пропустить
Последние материалы
Кошка дерёт диван? Один гениальный трюк решит проблему навсегда
Вырваться и убежать: Алсу повторила свою жизнь в клипе с Константином Крюковым
Тренировки без выходных: почему это может быть опасно для вашего здоровья
Эти косметические манипуляции не работают — узнайте, какие
Вкуснейший суп без мяса: насыщенный, густой и согревающий
Сырники, которые можно есть без угрызений совести — рецепт для ПП-завтрака
Ранневесенняя обработка крыжовника: одна процедура спасёт от болезней
Затяните пояса: инструкция по выживанию на 20000 рублей в месяц для семьи
Как разозлить инспектора ГИБДД, даже не нарушая ПДД
В Башкирии появятся новые экологические тропы и природные парки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.