Кошка дерёт диван? Один гениальный трюк решит проблему навсегда

2:20 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Когтеточка не спасает, а покрывала уже надоели? Если ваш пушистый друг превратил диван в жертву своих когтей, пора действовать нестандартно! Метод, о котором мы расскажем, изменит ваше представление о кошачьих привычках и поможет навсегда отучить питомца портить мебель.

Фото: commons.wikimedia.org by Фелиланд, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Кошка на кровати

Почему кошка дерёт диван

Важно понять, что кот не делает это назло. Для него это естественная потребность:

Стачивать когти, чтобы они не врастали.

Разминать мышцы после сна.

Оставлять запаховые метки — на лапах есть специальные железы.

Если диван стал мишенью, значит, он идеально подходит для этих целей. Задача хозяина — сделать его неинтересным и предложить более привлекательную альтернативу.

Как отучить кошку точить когти о мебель

Шаг 1. Сделайте диван непривлекательным

Кошки не любят шуршащие и скользкие поверхности. Используем это в своих интересах:

Оберните любимые места питомца на диване пищевой плёнкой или фольгой.

Через несколько дней уберите плёнку и обработайте ткань смесью цитрусовых или лавандовых масел (2-3 капли на стакан воды). Кошки избегают резких запахов.

Шаг 2. Создайте достойную альтернативу

Если кошка лишится дивана, но не найдёт другого удобного места, она снова примется за мебель. Решение простое:

Возьмите картонную коробку и обмотайте её джутовой верёвкой.

Насыпьте внутрь кошачьей мяты — это сделает её суперпривлекательной.

Поставьте рядом с диваном.

Шаг 3. Приучите кошку к новой когтеточке

Каждый раз, когда питомец тянется к дивану, мягко переносите его к коробке.

Когда он начнёт точить когти о верёвку, поглаживайте его. Так у него появятся приятные ассоциации.

Шаг 4. Используйте секретный лайфхак

Играйте с кошкой прямо у дивана.

Используйте удочку с перьями, заставляя её прыгать и бегать.

После активной игры кошке обязательно захочется поточить когти — подведите её к новой когтеточке.

Со временем она поймёт, что новый ритуал приносит гораздо больше удовольствия, и диван останется целым.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



