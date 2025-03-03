Когда понедельник — это не день, а стиль жизни: 10 пород собак с самым странным видом

В мире собак есть породы, чья внешность может показаться необычной или даже пугающей. Однако за этой нестандартной внешностью часто скрываются преданные и дружелюбные питомцы. Предлагаем вам познакомиться с некоторыми из них.​

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Китайская хохлатая

Перуанская голая собака (орхидея инков)

Эта порода выделяется отсутствием шерсти и характерным "ирокезом" на голове. Морщинистая кожа и необычный облик делают её запоминающейся. Несмотря на внешность, перуанская голая собака является отличным компаньоном, охотником и даже поводырем.​

Ксолоитцкуинтли

Древняя мексиканская порода, известная также как "мексиканская голая собака". Её лысая кожа и отсутствие шерсти придают ей уникальный вид. Ксолоитцкуинтли обладают спокойным характером и преданностью к хозяину.

Бультерьер

Собаки этой породы имеют характерную яйцевидную форму головы и маленькие треугольные глаза. Их мощное тело и необычная внешность могут отпугнуть, но бультерьеры известны своей энергичностью и дружелюбием.​

Пули

Венгерская порода, известная своей длинной шерстью, свисающей в виде шнуров или дредов. Эта особенность делает их похожими на живую швабру. Пули — отличные пастухи и компаньоны, обладающие высоким интеллектом и энергичностью.

Каталбурун

Турецкая порода, отличающаяся раздвоенным носом, что придаёт ей необычный внешний вид. Каталбуруны — превосходные охотники с уравновешенным характером и преданностью хозяину.​

Китайская хохлатая собака

Эти собаки имеют шерсть только на голове, лапах и хвосте, что делает их внешность уникальной. Они дружелюбны, игривы и отлично подходят для содержания в квартире.​

Бедлингтон-терьер

Своей внешностью бедлингтон-терьер напоминает ягнёнка из-за характерной формы головы и завитой шерсти. Однако это энергичные и смелые собаки, которые были выведены для охоты на вредителей.​

Брюссельский гриффон

Маленькие собаки с выразительной мордочкой и бородкой, что придаёт им забавный и несколько грозный вид. Брюссельские гриффоны — отличные компаньоны, обладающие живым характером и привязанностью к хозяину.​

Неаполитанский мастиф

Эти крупные собаки известны своей массивной мордой с множеством складок и свисающей кожей. Их грозный вид сочетается с преданностью и защитными качествами, что делает их отличными охранниками.​

Стагхаунд

Американская оленья борзая, обладающая худощавым телосложением и длинными конечностями, что придаёт ей несколько пугающий вид. Однако стагхаунды — отличные охотники и преданные спутники человека.

Несмотря на внешность, каждая из этих пород обладает уникальными качествами и может стать верным другом и компаньоном.

Уточнения

Поро́да — совокупность домашних животных одного вида, искусственно созданная человеком и характеризующаяся: определёнными наследственными особенностями; наследственно закреплённой продуктивностью; внешним видом.

