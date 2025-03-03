Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Цветы в марте? Да, пора, если не хотите скучную клумбу летом
Забудьте о банальностях: Лучшие идеи для подарка на 8 марта, которые подчеркнут её уникальность
Раскрыт секрет идеального морковного пирога: удивите родных и близких простым и вкусным рецептом!
Никогда так не делайте: самые распространённые ошибки при использовании удлинителя
Автомобильный арсенал: какие средства защиты можно легально возить в авто
Смартфоны и здоровье: три неожиданных способа, как гаджеты нам помогают
Возвращение домой обернулось кошмаром: В Свердловской области разыскивают участника СВО, пропавшего по дороге из госпиталя
Виктория Боня призналась, что в детстве считала себя гадким утёнком
В Уфе загорелось предприятие после атаки украинского беспилотника

Когда понедельник — это не день, а стиль жизни: 10 пород собак с самым странным видом

Зоосфера

В мире собак есть породы, чья внешность может показаться необычной или даже пугающей. Однако за этой нестандартной внешностью часто скрываются преданные и дружелюбные питомцы. Предлагаем вам познакомиться с некоторыми из них.

Китайская хохлатая
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Китайская хохлатая

Перуанская голая собака (орхидея инков)

Эта порода выделяется отсутствием шерсти и характерным "ирокезом" на голове. Морщинистая кожа и необычный облик делают её запоминающейся. Несмотря на внешность, перуанская голая собака является отличным компаньоном, охотником и даже поводырем.

Ксолоитцкуинтли

Древняя мексиканская порода, известная также как "мексиканская голая собака". Её лысая кожа и отсутствие шерсти придают ей уникальный вид. Ксолоитцкуинтли обладают спокойным характером и преданностью к хозяину.

Бультерьер

Собаки этой породы имеют характерную яйцевидную форму головы и маленькие треугольные глаза. Их мощное тело и необычная внешность могут отпугнуть, но бультерьеры известны своей энергичностью и дружелюбием.

Пули

Венгерская порода, известная своей длинной шерстью, свисающей в виде шнуров или дредов. Эта особенность делает их похожими на живую швабру. Пули — отличные пастухи и компаньоны, обладающие высоким интеллектом и энергичностью.

Каталбурун

Турецкая порода, отличающаяся раздвоенным носом, что придаёт ей необычный внешний вид. Каталбуруны — превосходные охотники с уравновешенным характером и преданностью хозяину.

Китайская хохлатая собака

Эти собаки имеют шерсть только на голове, лапах и хвосте, что делает их внешность уникальной. Они дружелюбны, игривы и отлично подходят для содержания в квартире.

Бедлингтон-терьер

Своей внешностью бедлингтон-терьер напоминает ягнёнка из-за характерной формы головы и завитой шерсти. Однако это энергичные и смелые собаки, которые были выведены для охоты на вредителей.

Брюссельский гриффон

Маленькие собаки с выразительной мордочкой и бородкой, что придаёт им забавный и несколько грозный вид. Брюссельские гриффоны — отличные компаньоны, обладающие живым характером и привязанностью к хозяину.

Неаполитанский мастиф

Эти крупные собаки известны своей массивной мордой с множеством складок и свисающей кожей. Их грозный вид сочетается с преданностью и защитными качествами, что делает их отличными охранниками.

Стагхаунд

Американская оленья борзая, обладающая худощавым телосложением и длинными конечностями, что придаёт ей несколько пугающий вид. Однако стагхаунды — отличные охотники и преданные спутники человека.

Несмотря на внешность, каждая из этих пород обладает уникальными качествами и может стать верным другом и компаньоном.

Уточнения

Поро́да — совокупность домашних животных одного вида, искусственно созданная человеком и характеризующаяся: определёнными наследственными особенностями; наследственно закреплённой продуктивностью; внешним видом.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
1,3 миллиарда долларов: Индия строит газопровод-монстр, который изменит весь рынок
Экономика и бизнес
1,3 миллиарда долларов: Индия строит газопровод-монстр, который изменит весь рынок Аудио 
Земле больше ничего не угрожает? Что случилось с астероидом 2024 YR4
Наука и техника
Земле больше ничего не угрожает? Что случилось с астероидом 2024 YR4 Аудио 
Запеканка, которая исчезает со стола первой: пробуйте и не пожалеете
Еда и рецепты
Запеканка, которая исчезает со стола первой: пробуйте и не пожалеете Аудио 
Популярное
Запеканка, которая исчезает со стола первой: пробуйте и не пожалеете

Готовите котлеты? Попробуйте лучше эту запеканку из цветной капусты и фарша! Она нежная, ароматная, с аппетитной корочкой из сыра.

Запеканка, которая исчезает со стола первой: пробуйте и не пожалеете
Как я избавился от клещей на участке и теперь не боюсь выходить в сад
Как я избавился от клещей на участке и теперь не боюсь выходить в сад
Слива растёт, но плодов не даёт? Возможно, вы допускаете одну из этих ошибок
Самый модный цветок года: его хотят все, но мало кто умеет выращивать
ТОП-10 вооружений России, которые вызвали серьёзную обеспокоенность на Западе Дмитрий Плотников Зеленский доигрался: США, КНР, РФ, Лондон и Киев ждут его смерти или ареста Олег Володин
Ранневесенняя обработка крыжовника: одна процедура спасёт от болезней
Забудьте эти фразы, если хотите сохранить отношения с мужчиной
Салат, который впечатлит гостей с первой ложки
Салат, который впечатлит гостей с первой ложки
Последние материалы
Цветы в марте? Да, пора, если не хотите скучную клумбу летом
Забудьте о банальностях: Лучшие идеи для подарка на 8 марта, которые подчеркнут её уникальность
Раскрыт секрет идеального морковного пирога: удивите родных и близких простым и вкусным рецептом!
Никогда так не делайте: самые распространённые ошибки при использовании удлинителя
Автомобильный арсенал: какие средства защиты можно легально возить в авто
Смартфоны и здоровье: три неожиданных способа, как гаджеты нам помогают
Когда понедельник — это не день, а стиль жизни: 10 пород собак с самым странным видом
Возвращение домой обернулось кошмаром: В Свердловской области разыскивают участника СВО, пропавшего по дороге из госпиталя
Виктория Боня призналась, что в детстве считала себя гадким утёнком
В Уфе загорелось предприятие после атаки украинского беспилотника
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.