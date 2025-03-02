Когда кошка постоянно трясёт ушами — это не просто каприз, а сигнал о большой проблеме

2:09 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Почему кошка трясет головой и чешет уши? Это не просто причуда — такое поведение часто сигнализирует о проблемах со здоровьем. Важно вовремя разобраться в причинах, чтобы помочь питомцу.

Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кот

Основные причины

Ушной клещ (отодектоз)

Эти микроскопические паразиты вызывают сильный зуд. Если уши покрыты темными корочками, от них исходит неприятный запах, а кошка нервничает и постоянно их чешет — вероятно, причина в клещах. Отит (воспаление уха)

Болезнь развивается из-за бактерий, грибков или аллергии. Проявляется в виде покраснения, отека, болезненности при прикосновении и выделений из ушей. Серные пробки

Накопление серы в слуховом проходе доставляет дискомфорт и может снижать слух. Кошка будет мотать головой, пытаясь избавиться от помехи. Аллергия

Реакция на пищу, пыльцу, укусы блох или другие раздражители приводит к зуду, покраснению кожи и расчесам. Инородное тело

Если в ухо попала пылинка, соринка или семечка растения, кошка попытается ее вытрясти. Это сопровождается беспокойным поведением и активным чесанием ушей.

Что делать

Посетить ветеринара. Только специалист точно определит причину и назначит лечение.

Чистить уши. Если проблема в сере или легком загрязнении, регулярная чистка поможет избежать осложнений.

Использовать лекарства. В случае инфекции или паразитов применяются специальные капли, антибиотики или антипаразитарные препараты.

Как предотвратить проблему

Регулярный осмотр ушей поможет выявить изменения на ранних стадиях.

Обработка от паразитов снизит риск заражения ушным клещом.

Правильное питание поддержит здоровье кожи и снизит вероятность аллергий.

Внимательное отношение к питомцу поможет предотвратить серьезные болезни. Если кошка часто трясет головой, не игнорируйте этот сигнал!

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

