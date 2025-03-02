Когда кошка постоянно трясёт ушами — это не просто каприз, а сигнал о большой проблеме

Почему кошка трясет головой и чешет уши? Это не просто причуда — такое поведение часто сигнализирует о проблемах со здоровьем. Важно вовремя разобраться в причинах, чтобы помочь питомцу.
Ушной клещ (отодектоз)
Эти микроскопические паразиты вызывают сильный зуд. Если уши покрыты темными корочками, от них исходит неприятный запах, а кошка нервничает и постоянно их чешет — вероятно, причина в клещах.
Отит (воспаление уха)
Болезнь развивается из-за бактерий, грибков или аллергии. Проявляется в виде покраснения, отека, болезненности при прикосновении и выделений из ушей.
Серные пробки
Накопление серы в слуховом проходе доставляет дискомфорт и может снижать слух. Кошка будет мотать головой, пытаясь избавиться от помехи.
Аллергия
Реакция на пищу, пыльцу, укусы блох или другие раздражители приводит к зуду, покраснению кожи и расчесам.
Инородное тело
Если в ухо попала пылинка, соринка или семечка растения, кошка попытается ее вытрясти. Это сопровождается беспокойным поведением и активным чесанием ушей.
Внимательное отношение к питомцу поможет предотвратить серьезные болезни. Если кошка часто трясет головой, не игнорируйте этот сигнал!
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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