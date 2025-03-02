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Когда кошка постоянно трясёт ушами — это не просто каприз, а сигнал о большой проблеме

2:09
Зоосфера

Почему кошка трясет головой и чешет уши? Это не просто причуда — такое поведение часто сигнализирует о проблемах со здоровьем. Важно вовремя разобраться в причинах, чтобы помочь питомцу.

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Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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Основные причины

  1. Ушной клещ (отодектоз)
    Эти микроскопические паразиты вызывают сильный зуд. Если уши покрыты темными корочками, от них исходит неприятный запах, а кошка нервничает и постоянно их чешет — вероятно, причина в клещах.

  2. Отит (воспаление уха)
    Болезнь развивается из-за бактерий, грибков или аллергии. Проявляется в виде покраснения, отека, болезненности при прикосновении и выделений из ушей.

  3. Серные пробки
    Накопление серы в слуховом проходе доставляет дискомфорт и может снижать слух. Кошка будет мотать головой, пытаясь избавиться от помехи.

  4. Аллергия
    Реакция на пищу, пыльцу, укусы блох или другие раздражители приводит к зуду, покраснению кожи и расчесам.

  5. Инородное тело
    Если в ухо попала пылинка, соринка или семечка растения, кошка попытается ее вытрясти. Это сопровождается беспокойным поведением и активным чесанием ушей.

Что делать

  • Посетить ветеринара. Только специалист точно определит причину и назначит лечение.
  • Чистить уши. Если проблема в сере или легком загрязнении, регулярная чистка поможет избежать осложнений.
  • Использовать лекарства. В случае инфекции или паразитов применяются специальные капли, антибиотики или антипаразитарные препараты.

Как предотвратить проблему

  • Регулярный осмотр ушей поможет выявить изменения на ранних стадиях.
  • Обработка от паразитов снизит риск заражения ушным клещом.
  • Правильное питание поддержит здоровье кожи и снизит вероятность аллергий.

Внимательное отношение к питомцу поможет предотвратить серьезные болезни. Если кошка часто трясет головой, не игнорируйте этот сигнал!

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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