Назвал кота неправильно – теперь он ведёт себя как король: разбираемся, в чём секрет

Когда в доме появляется питомец — будь то кошка, собака или даже маленький хомячок — сразу возникает главный вопрос: какое имя ему дать?
Имя для кошки важно не меньше, чем для человека. Представьте: ребенок рождается, и его сразу называют, а затем оформляют документы. С питомцем ситуация похожая — если вы посещаете ветеринарную клинику, ему заводят ветеринарный паспорт, в который вписывают кличку, данные владельца и всю медицинскую информацию. Более того, эти сведения вносят в компьютерную базу.
Но даже если хозяин не собирается водить кошку в клинику, остается вопрос: как обращаться к питомцу в повседневной жизни? Большинство людей называют своего пушистого друга сразу же, ведь он становится полноправным членом семьи.
Хотя назвать питомца кажется естественным, некоторые кошки все же остаются безымянными. Причины могут быть разными:
Кошки прекрасно запоминают свое имя и со временем начинают откликаться на него. Однако в отличие от собак, они не всегда реагируют на зов хозяина. Если кошка не бежит к вам, это не значит, что она не понимает. Скорее всего, она просто сыта, занята своими делами или не в настроении играть.
Важно понимать, что питомец переживает не из-за отсутствия клички, а скорее из-за недостатка внимания. Хозяин, который не дает кошке имя, скорее всего, не уделяет ей достаточно заботы. Животное, не получающее ласки и общения, чувствует себя несчастным.
Если придумать кличку сложно, можно воспользоваться несколькими советами:
Не стоит давать слишком длинное и сложное имя. Хотя оно может нравиться хозяину, кошке будет трудно его запомнить. Лучше выбрать короткую кличку с шипящими звуками — они больше нравятся кошкам.
Имя — это первый шаг к установлению доверительных отношений между человеком и его питомцем. Кошке важно не просто наличие клички, а внимание, любовь и забота хозяина. А правильно подобранное имя поможет быстрее наладить связь и сделать совместную жизнь комфортной и счастливой.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
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