Ваш кот бойкотирует лоток? Разбираемся, почему он решил объявить вам туалетную войну

2:15 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Вдруг ваш кот перестал ходить в лоток, и вы не понимаете, что произошло? Это, конечно, вызывает беспокойство, ведь никто не хочет сталкиваться с неожиданными "подарками" по всему дому. Давайте разберемся, почему это может случиться, и как исправить ситуацию.

Фото: Wikipedia by Creador1921, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Язык кошки

Причины могут быть совершенно разными, и в первую очередь стоит выделить две группы проблем: медицинские и поведенческие.

Медицинские причины

Если питомец вдруг перестал ходить в лоток, стоит внимательно понаблюдать за его поведением. Возможно, он испытывает боль при посещении лотка. Если кот демонстрирует признаки дискомфорта, такие как частые попытки безрезультатного мочеиспускания, нужно сразу обратиться к ветеринару. Проблемы с мочеполовой системой, такие как цистит или мочекаменная болезнь, могут быть причиной таких изменений в поведении. Также не стоит исключать гормональные и возрастные изменения.

Поведенческие проблемы

Если с медицинским состоянием все в порядке, стоит обратить внимание на поведение питомца. Одной из самых частых причин является неудовлетворенность кота своим лотком или местом его расположения. Кошке может не нравиться, что туалет слишком грязный или стоит в неудобном месте. Еще одной причиной может быть стресс. Если в жизни кота произошли изменения — например, переезд или появление нового члена семьи, это также может повлиять на его поведение.

Что делать

Если здоровье кота в норме, нужно создать ему спокойную атмосферу и обеспечить чувство безопасности. Главное правило — не ругать питомца. Строгие меры могут привести к тому, что кот начнет мстить. Вместо этого попробуйте поставить лоток в том месте, где кот чувствует себя комфортно. Если вы хотите отучить его от привычки ходить в неугодные места, можно использовать фольгу или липкую пленку, чтобы отпугнуть питомца.

В любом случае, приучить кота к лотку снова будет нелегко, но с терпением и любовью вы справитесь. Главное — не торопиться и проявить внимание к его состоянию и потребностям.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

