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Ваш пёс на прогулке превращается в дикого зверя? Вот как приручить этого бунтаря

4:55
Зоосфера

Прогулка — это не просто необходимость, а важный ритуал для собаки. Но иногда, сами того не замечая, мы совершаем ошибки, которые портят настроение и нам, и питомцу. Какие привычки стоит пересмотреть, чтобы прогулки приносили радость, а не раздражение?

Две собаки
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Две собаки

Ошибка 1: слишком жёсткий поводок

Поводок — это не средство наказания, а способ контроля. Часто можно увидеть, как хозяин резко дёргает пса, если тот рвётся вперёд. В результате собака нервничает, не понимает, почему её наказывают, и гуляет в постоянном напряжении.

Как лучше

  • Если собака увлеклась и побежала вперёд, попробуйте замедлиться или присядьте — это привлечёт её внимание.
  • Используйте более длинный поводок, если место позволяет, чтобы дать собаке свободу исследовать окружающий мир.

Ошибка 2: невнимательность к питомцу

Представьте, что вы пошли гулять с другом, а он весь путь молча уткнулся в телефон. Обидно, правда? Собаки тоже чувствуют отстранённость хозяина. Если человек постоянно отвлекается, не обращает внимания на реакцию питомца, прогулка превращается в формальность.

Что делать

  • Вовлекайте собаку в процесс: разговаривайте с ней, обращайте внимание на её интересы.
  • Иногда достаточно лёгкого похлопывания или фразы "пойдём сюда?" — такие мелочи укрепляют доверие.

Ошибка 3: игнорирование тревожных сигналов

Если собака озираться, поджимает хвост, скулит или старается обойти кого-то стороной, это явный знак тревоги. Но некоторые владельцы считают, что пёс "перетерпит". В результате животное перестаёт доверять хозяину, учится справляться с угрозами самостоятельно.

Как поступить

  • Если пёс испугался, отойдите в спокойное место, дайте ему время успокоиться.
  • Покажите, что вы рядом и готовы защитить его.

Ошибка 4: слишком много лакомств

Угощать собаку — это приятно, но всё хорошо в меру. Частые перекусы могут привести к расстройству пищеварения, аллергии или плохим привычкам — пёс начнёт выпрашивать еду постоянно.

Как правильно

  • Используйте лакомства как поощрение за хорошее поведение, а не как обязательный ритуал.
  • Попробуйте заменять угощения похвалой или игрой.

Ошибка 5: отсутствие контроля в общественных местах

Не все любят собак, а некоторые и вовсе боятся их. Но некоторые хозяева забывают об этом, позволяя питомцу лаять, прыгать на прохожих или не убирать за ним.

Что учесть

  • Соблюдайте правила: всегда берите с собой пакетики, если идёте в город или парк.
  • Если пёс возбуждён и лает, попробуйте отвлечь его или сменить локацию.

Ошибка 6: навязчивость по отношению к другим собакам

Фраза "моя собака дружелюбная" не означает, что все готовы с ней общаться. Некоторым животным некомфортно с незнакомцами, у других может быть травматичный опыт.

Как лучше

  • Не позволяйте питомцу бросаться к другим собакам без разрешения их хозяина.
  • Дайте животным время познакомиться на безопасном расстоянии.

Ошибка 7: погружение в телефон вместо общения

На прогулке собака изучает мир, общается с вами, наслаждается движением. Но если владелец всё время занят гаджетом, питомец начинает скучать, становится тревожным или даже шкодит, пытаясь привлечь внимание.

Что делать

  • Отложите телефон хотя бы на время прогулки.
  • Взаимодействуйте с собакой — ей важно видеть, что вы здесь не просто "для галочки".

Ошибка 8: отпускать собаку без поводка в опасных местах

Доверие к питомцу — это прекрасно, но даже самая умная собака может испугаться и рвануть на дорогу. Непредсказуемый звук, другой агрессивный пёс — и ситуация может выйти из-под контроля.

Как обезопасить собаку

  • Спускайте пса с поводка только в безопасных местах.
  • Используйте длинный поводок, если хотите дать больше свободы.

Почему это важно

Многие ошибки кажутся безобидными, но со временем формируют поведение собаки. Если пёс видит в вас надёжного друга, он будет чувствовать себя увереннее и спокойнее. Если же прогулка сопровождается раздражением и равнодушием, питомец учится доверять только себе.

Вместо заключения

Если вы вдруг узнали себя в каких-то из этих ошибок — не переживайте. Все мы учимся и меняемся. Главное — быть внимательнее к своему псу, его эмоциям и потребностям. Тогда каждая прогулка станет не просто рутиной, а приятным моментом для вас обоих.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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