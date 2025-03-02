Дикие танцы, прыжки и эйфория: почему после валерьянки кот становится настоящим хулиганом

Валерьянка — одно из самых известных успокаивающих средств для людей. Однако для кошек она действует совершенно иначе: вместо расслабления вызывает возбуждение. Почему так происходит и можно ли вообще давать питомцам это растение?
Не все представители кошачьего семейства проявляют интерес к валерьянке. По статистике, около 40% кошек чувствуют на неё возбуждающий эффект, и особенно это характерно для котов. Виновник такого поведения — вещество актинидин, входящее в состав валерианы. Оно действует на рецепторы мозга кошки так же, как феромоны других животных. Фактически, питомец ощущает что-то похожее на запах меток, которые оставляют сородичи.
В результате кот или кошка начинает вести себя необычно: кататься по полу, прыгать, тереться об предметы или даже впадать в состояние эйфории.
Несмотря на то, что наблюдать за такими выходками забавно, владельцам стоит быть осторожными. Особенно это касается спиртовой настойки валерианы, которая может вызвать не только сильное возбуждение, но и интоксикацию. В больших дозах валерьянка опасна: она способна привести к нарушениям работы сердечно-сосудистой системы и даже к отравлению.
В разумных количествах — да, но только в правильной форме. Например, сухая валериана, которая содержится в игрушках, может быть безопасной. Такие игрушки оказывают успокаивающее действие и могут помочь в приучении к когтеточке или лотку. Однако не стоит оставлять их в свободном доступе на постоянной основе — всё хорошо в меру.
Если хочется порадовать любимца, лучше предлагать ему игрушки с валерьянкой время от времени, в качестве поощрения. Это позволит избежать привыкания и нежелательных последствий.
Кошки любят валерьянку из-за её схожести с природными феромонами, но использовать её стоит с осторожностью. Спиртовая настойка может быть вредна, а вот игрушки с валерианой в умеренных количествах могут даже принести пользу. Главное — соблюдать баланс и следить за реакцией питомца.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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