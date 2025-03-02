Дикие танцы, прыжки и эйфория: почему после валерьянки кот становится настоящим хулиганом

2:23 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Валерьянка — одно из самых известных успокаивающих средств для людей. Однако для кошек она действует совершенно иначе: вместо расслабления вызывает возбуждение. Почему так происходит и можно ли вообще давать питомцам это растение?

Фото: freepik.com by freestockcenter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мяукающий котенок

Почему кошки реагируют на валерьянку

Не все представители кошачьего семейства проявляют интерес к валерьянке. По статистике, около 40% кошек чувствуют на неё возбуждающий эффект, и особенно это характерно для котов. Виновник такого поведения — вещество актинидин, входящее в состав валерианы. Оно действует на рецепторы мозга кошки так же, как феромоны других животных. Фактически, питомец ощущает что-то похожее на запах меток, которые оставляют сородичи.

В результате кот или кошка начинает вести себя необычно: кататься по полу, прыгать, тереться об предметы или даже впадать в состояние эйфории.

Опасна ли валерьянка для кошек

Несмотря на то, что наблюдать за такими выходками забавно, владельцам стоит быть осторожными. Особенно это касается спиртовой настойки валерианы, которая может вызвать не только сильное возбуждение, но и интоксикацию. В больших дозах валерьянка опасна: она способна привести к нарушениям работы сердечно-сосудистой системы и даже к отравлению.

Можно ли давать кошкам валерьянку

В разумных количествах — да, но только в правильной форме. Например, сухая валериана, которая содержится в игрушках, может быть безопасной. Такие игрушки оказывают успокаивающее действие и могут помочь в приучении к когтеточке или лотку. Однако не стоит оставлять их в свободном доступе на постоянной основе — всё хорошо в меру.

Если хочется порадовать любимца, лучше предлагать ему игрушки с валерьянкой время от времени, в качестве поощрения. Это позволит избежать привыкания и нежелательных последствий.

Итог

Кошки любят валерьянку из-за её схожести с природными феромонами, но использовать её стоит с осторожностью. Спиртовая настойка может быть вредна, а вот игрушки с валерианой в умеренных количествах могут даже принести пользу. Главное — соблюдать баланс и следить за реакцией питомца.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

