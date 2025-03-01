Щенок в душе, пенсионер по паспорту: как узнать реальный возраст вашего питомца

Многие считают, что возраст собаки переводится в "человеческие" годы простым умножением на семь. Но это не совсем так. В первый год жизни собака взрослеет гораздо быстрее: он соответствует примерно 15 человеческим годам. К двум годам питомец уже как 24-летний человек. А далее к возрасту добавляется по 4-5 лет за каждый прожитый год.
То есть трёхлетняя собака примерно как 30-летний человек, а семилетняя — уже около 44-48 лет.
Да, и очень сильно! Мелкие породы (йорки, чихуахуа) стареют медленнее, а крупные (дог, мастиф) взрослеют быстрее.
Такой расчёт помогает понять потребности питомца:
Чтобы определить возраст питомца в "человеческих" годах, воспользуйтесь этой формулой:
Пример
Если вашей собаке 6 лет:
Современная наука предлагает более детальные методы: анализ ДНК, оценку клеточного износа, но такие тесты пока редкость. На практике лучший способ — регулярные осмотры у ветеринара.
Некоторые собаки выглядят старыми уже к 8 годам, другие остаются активными до 12-14 лет. Следите за такими изменениями:
Если заметили эти признаки — лучше показать питомца ветеринару.
Комфортная лежанка, подходящий корм и щадящий режим продлевают здоровый период жизни собаки. Старым питомцам уже не нужны бешеные пробежки за мячом, но они с радостью подремлют в уютном месте.
Зная реальный возраст собаки, вы сможете правильно ухаживать за ней. "15-летний" пёс и "35-летний" требуют разного подхода! Теперь у вас есть удобная формула, чтобы разобраться в возрасте питомца и лучше понимать его потребности.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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