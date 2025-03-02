Необычное поведение собак: когда любовь к листьям становится опасной

2:40 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если ваш питомец внезапно начал жевать листья, не спешите паниковать. По данным Американского Кеннел-клуба (AKC), это довольно распространённое поведение среди собак. Однако, несмотря на наличие безопасных для животных растений, некоторые листья могут быть токсичными.

Фото: flickr.com by Scott Beckner, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Собака породы ретривер

Исследование Университетского ветеринарного центра в Кракове (Польша) подтвердило, что определённые растения способны нанести вред здоровью питомца. Разбираемся, почему собаки тянутся к листве и когда стоит бить тревогу.

Основные причины

1. Скука и стресс

Некоторые собаки начинают жевать листья просто от скуки или нервного напряжения. Биолог Кайо Эберт отмечает, что питомцы, которые не получают достаточной физической и умственной нагрузки, чаще прибегают к такому поведению.

"Домашние животные, которые не получают достаточного количества физических и умственных нагрузок, чаще жуют листья", — отмечает биолог Кайо Эберт.

Поэтому важно обеспечивать питомцу регулярные прогулки, игры и тренировки.

2. Нехватка питательных веществ

Иногда собака жует листья из-за нехватки в организме полезных веществ, таких как клетчатка и минералы.

Хотя зелень может частично восполнить этот дефицит, она не заменит полноценного питания. О дефиците нутриентов могут сигнализировать:

потеря веса,

слабость и усталость,

нарушение сна.

Если заметили такие признаки, проконсультируйтесь с ветеринаром. Специалист подберёт сбалансированный рацион, чтобы питомцу не приходилось искать полезные вещества в растениях.

3. Проблемы с желудком

Жевание листьев также может быть способом борьбы с дискомфортом в желудочно-кишечном тракте. Собаки иногда специально едят растения, чтобы вызвать рвоту и облегчить состояние. Если это происходит редко, волноваться не стоит.

Но если питомец делает это регулярно, стоит показать его ветеринару. Возможно, за этим скрываются более серьёзные заболевания ЖКТ.

Когда бить тревогу?

Если собака ест листья слишком часто.

Если после этого у неё появляются рвота, диарея или вялость.

Если питомец жует растения, которые могут быть ядовитыми.

В любом случае, лучше проконсультироваться со специалистом, чтобы избежать неприятных последствий.

Берегите своих пушистых друзей и обеспечивайте им сбалансированное питание и активный образ жизни

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов. С зоологической точки зрения, собака — плацентарное млекопитающее отряда хищных семейства псовых.

