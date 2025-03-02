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Необычное поведение собак: когда любовь к листьям становится опасной

2:40
Зоосфера

Если ваш питомец внезапно начал жевать листья, не спешите паниковать. По данным Американского Кеннел-клуба (AKC), это довольно распространённое поведение среди собак. Однако, несмотря на наличие безопасных для животных растений, некоторые листья могут быть токсичными.

Собака породы ретривер
Фото: flickr.com by Scott Beckner, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Собака породы ретривер

Исследование Университетского ветеринарного центра в Кракове (Польша) подтвердило, что определённые растения способны нанести вред здоровью питомца. Разбираемся, почему собаки тянутся к листве и когда стоит бить тревогу.

Основные причины

1. Скука и стресс

Некоторые собаки начинают жевать листья просто от скуки или нервного напряжения. Биолог Кайо Эберт отмечает, что питомцы, которые не получают достаточной физической и умственной нагрузки, чаще прибегают к такому поведению.

"Домашние животные, которые не получают достаточного количества физических и умственных нагрузок, чаще жуют листья", — отмечает биолог Кайо Эберт.

Поэтому важно обеспечивать питомцу регулярные прогулки, игры и тренировки.

2. Нехватка питательных веществ

Иногда собака жует листья из-за нехватки в организме полезных веществ, таких как клетчатка и минералы.

Хотя зелень может частично восполнить этот дефицит, она не заменит полноценного питания. О дефиците нутриентов могут сигнализировать:

  • потеря веса,
  • слабость и усталость,
  • нарушение сна.

Если заметили такие признаки, проконсультируйтесь с ветеринаром. Специалист подберёт сбалансированный рацион, чтобы питомцу не приходилось искать полезные вещества в растениях.

3. Проблемы с желудком

Жевание листьев также может быть способом борьбы с дискомфортом в желудочно-кишечном тракте. Собаки иногда специально едят растения, чтобы вызвать рвоту и облегчить состояние. Если это происходит редко, волноваться не стоит.

Но если питомец делает это регулярно, стоит показать его ветеринару. Возможно, за этим скрываются более серьёзные заболевания ЖКТ.

Когда бить тревогу?

  • Если собака ест листья слишком часто.
  • Если после этого у неё появляются рвота, диарея или вялость.
  • Если питомец жует растения, которые могут быть ядовитыми.

В любом случае, лучше проконсультироваться со специалистом, чтобы избежать неприятных последствий.

Берегите своих пушистых друзей и обеспечивайте им сбалансированное питание и активный образ жизни

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов. С зоологической точки зрения, собака — плацентарное млекопитающее отряда хищных семейства псовых.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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